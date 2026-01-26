Poslední dva dny slev v Tescu, výrobek za 10 korun dělá prodejcům starosti
26. 1. 2026 – 6:23 | Zprávy | Anna Pecena
Nový leták Tesca platný od 21. 1. do 27. 1. 2026 ukazuje, že řetězec se rozhodl znovu rozvířit cenovou válku. Zlevňuje základní potraviny, na které slyší každá domácnost – od másla a masa přes mléčné výrobky až po ovoce a sladkosti. Některé ceny jdou tak nízko, že působí skoro jako návrat o pár let zpátky.
Tesco tentokrát necílí na luxus, ale na běžný nákup. V letáku dominují potraviny, které lidé kupují každý týden, a právě u nich jsou slevy nejviditelnější. Typickým příkladem je Král Sýr Original, který se dostal na 32,90 Kč za balení. Madeta jihočeské máslo spadlo na 49,90 Kč, což je hranice, pod kterou se dnes máslo dostává jen výjimečně. Kdo jede spíš po drobnostech do lednice, zaujme Račky jogurt za 13,90 Kč nebo Tesco plnotučné mléko za 9,90 Kč.
Lednice se plní, peněženka netrpí
Silnou kapitolou letáku jsou mléčné výrobky. Hermelín se prodává za 32,90 Kč, Galbani mozzarella za 25,90 Kč a smetana ke šlehání od Kunína vyjde na 24,90 Kč. Oblíbený Tvaroháček stojí 10,90 Kč, což z něj dělá ideální rychlou svačinu bez výčitek. Tesco tady jasně sází na objem a snaží se přetáhnout zákazníky na kompletní týdenní nákup.
Maso, pití a něco na nervy
Největší pozornost ale tradičně přitahuje maso. Vepřová krkovice bez kosti se objevuje za 79,90 Kč za kilo, celé kuře vyjde na 64,90 Kč. To jsou ceny, které zaujmou i ty, kteří jinak akční letáky moc neřeší. K tomu Velkopopovický Kozel za 15,90 Kč a Relax nápoj za 24,90 Kč, takže víkendový oběd má vyřešený nejen hlavní chod, ale i pití.
Ovoce, sladkosti a drogerie jako bonus
Tesco nezapomíná ani na sladkou tečku. Hrozny se prodávají za 37,90 Kč, mandarinky za 24,90 Kč za kilo. KitKat vyjde na 14,90 Kč, cukr Krupice na 15,90 Kč. Kávomilce potěší Jacobs Velvet za 144,90 Kč. Do domácnosti se hodí i slunečnicový olej za 32,90 Kč nebo prací a mycí prostředky se slevami, které se blíží třetině běžné ceny.
Celkově leták působí jako jasný signál: Tesco chce, aby lidé přišli, nakoupili hodně a ideálně se vrátili. Nabídka platná od 21. 1. do 27. 1. 2026 ukazuje, že i na začátku roku se dá nakupovat bez pocitu, že každá položka bolí. Pokud někdy dávalo smysl projít leták od začátku do konce, je to právě teď.