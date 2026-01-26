Kdy se doopravdy zrodilo lidstvo: Sedm milionů let stará zkamenělina ohromila vědce
26. 1. 2026 – 7:06 | Magazín | Jiří Rilke
Prastará zkamenělina pravděpodobně naznačuje, kam až lze vysledovat nejranější počátky našeho druhu.
Jedná se samozřejmě o trochu vágní otázku, protože skutečný počátek lidstva můžeme každý definovat trochu jinak. Pokud se ale shodneme na tom, že naši předci přestali být opicemi a začali být lidoopy v okamžiku, kdy začali chodit na dvou nohách, mohou nová vědecká zjištění napovědět, jak staří vlastně doopravdy jsme.
Podle studie vydané v renomovaném vědeckém časopise Science Advances se totiž tým výzkumníků zaměřil na podrobnou analýzu kosterních pozůstatků jednoho z nejranějších hominidů, sahelanthropus tchadensis, jehož 7 milionů let staré kosti se nalezly před zhruba dvaceti lety na území dnešního Čadu.
Detailní zkoumání odhalilo prvky, které by mohly ukazovat na vzpřímenou chůzi.
„Naše analýza těchto zkamenělin představuje přímý důkaz, že sahelanthropus tchadensis uměl chodit po dvou nohách. Chození vzpřímeně se začalo rozvíjet velmi brzy v našem pokolení, a to u tvora, který se ze všeho nejvíc podobal dnešním šimpanzům,“ uvedl autor studie Scott Williams v tiskové zprávě.
Pokud by takhle starý hominid doopravdy chodil po dvou, odporovalo by to dosavadní teorii, že se vzpřímená chůze začala rozvíjet až později, když se našim předkům začal zvětšovat mozek.
Před 7 miliony let se totiž sotva rozdělily vývojové větve lidí a šimpanzů, a skutečnost, že by naši předci hned vzápětí poté uměli chodit po dvou nohách, je proto vcelku překvapivá, protože sahelanthropus měl mozek srovnatelný s tím opičím.
Podle vědců tomu ale všechno nasvědčuje: Výzkumníci přezkoumali zápěstní a stehenní kosti prastarého hominida a našli jasné známky vzpřímené chůze.
Zřejmě nejjasnější indicií je, že na stehenní kosti byl nalezen hrbolek, který sloužil k uchycení iliofemorálního vazu, tedy vazu, který je i pro dnešní lidi klíčový při stabilizaci kyčle při vzpřímené chůzi a stání. Existence tohoto hrbolku a vazu byla zatím zdokumentována právě jen u hominidů, kteří chodili po dvou.
Vědci dál odhalili přirozené zkroucení kosti, díky kterému bylo snadnější orientovat nohy dopředu, a uchycení hýžďového svalstva srovnatelné s tím, jaké měl například australopitékus.
Spousta dalších aspektů zároveň ukazuje i na časté šplhání, což prozrazuje, že prastarý sahelanthropus tchadensis stále ještě trávil dost času na stromech. Všechny poznatky ale také naznačují, že ve svém repertoáru měl i chůzi po dvou.
Právě tento druh tak můžeme s největší pravděpodobností považovat za onen pomyslný zlom, kdy se z opice stal předek lidí.