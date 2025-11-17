Pietní akty či koncerty připomenou v ČR listopadové události roku 1939 a 1989
17. 11. 2025 – 6:41 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pietními akty, happeningy, koncerty a shromážděními si dnes lidé po celé České republice připomenou pád totality v roce 1989 a perzekuci studentů za nacistické okupace v roce 1939.
Odpůrci totalit pak převezmou večer v Národním divadle Ceny paměti národa, které uděluje společnost Post Bellum. Centrem dění ale po celý dnešní Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva bude už tradičně pražská Národní třída, kam se ráno a dopoledne vypraví i představitelé státu a politických stran.
Hlavní vzpomínkové akce budou před pamětní deskou na Národní třídě, kde komunistická policie před 36 lety násilně potlačila studentský průvod. V ulici bude po celý den opět i slavnost Korzo Národní. Letos je s heslem "Máme si co říct" a organizátoři při ní chtějí uctít nejen sametovou revoluci, ale i letošní 75. výročí justiční vraždy Milady Horákové a smrti Josefa Toufara, kněze umučeného komunisty. Hodinu po poledni zazní na Národní třídě státní hymna a symbolicky v 17:11 Modlitba pro Martu.
Pietní akty budou v Praze také před Hlávkovou kolejí, kde pobýval student medicíny Jan Opletal, kterého stála účast na protinacistické okupaci život. Na oběti 17. listopadu 1939 se bude vzpomínat také v ruzyňských kasárnách a na oběti komunismu u jejich petřínského památníku.
V Praze jsou na dnešek nahlášeny také demonstrace proti odstraňování ukrajinských vlajek z veřejných institucí, která se má uskutečnit na Můstku, nebo proti vznikající vládě. Tu svolal na Staroměstské náměstí spolek Milion chvilek. Centrem hlavního města také projde satirický průvod masek nazvaný Sametové posvícení.
Studentské oslavy, protesty či průvody k připomenutí listopadových událostí budou také v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Liberci, Hradci Králové či Jihlavě. Ve Zlíně je naplánovaný Koncert svobody a Plzeň bude slavit pořadem Reflexe, který zahrnuje veřejné čtení, audioprocházky a slam poetry zaměřené na svobodu a demokracii.