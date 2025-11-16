Veterináři potvrdili letos páté ohnisko ptačí chřipky, je v Blatné na jihu Čech
16. 11. 2025 – 17:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V komerčním chovu kachen společnosti Blatenská ryba v Blatné na Strakonicku dnes veterináři potvrdili další, letošní páté ohnisko ptačí chřipky.
Ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL) na síti X informoval, že kvůli nákaze tam bude utraceno 2500 vykrmených kachen.
S nákazou se chov v Blatné nepotýká poprvé, velké ztráty kvůli ní zaznamenal třeba v roce 2017. Firma tehdy přišla zhruba o 27.000 kachen, veterináři tam také zlikvidovali téměř 60.000 násadových vajec.
Letos byla v Česku potvrzena ptačí chřipka i s Blatnou dosud v pěti komerčních chovech, z toho ve čtyřech tento týden.
"Nebezpečná nákaza ptačí chřipky se zatím nezastavila. Dnes v poledne bohužel testy veterinární správy potvrdily další ohnisko v komerčním chovu kachen spol. Blatenská ryba v Blatné v Jihočeském kraji. V chovu se nachází 2500 kusů vykrmených kachen, ty budou v následujících dnech utraceny," informoval dnes o novém ohnisku ministr.
Blatenská ryba, spol. s r.o., se zabývá chovem ryb, na webu uvádí, že hospodaří na téměř 1500 hektarech rybníků. Kachny chová v klimatizovaných halách. Ředitel Jiří Bláha se dnes k výskytu ptačí chřipky v chovu nechtěl vyjadřovat. ČTK řekl, že k tomu vydá firma prohlášení později.
V týdnu veterináři potvrdili výskyt ptačí chřipky ve velkochovu kachen ve Valdíkově na Třebíčsku, kde utratili 18.000 týdenních a zhruba 2500 vykrmených kachen. V úterý večer ministerstvo zemědělství informovalo o ptačí chřipce v chovu společnosti Mach Drůbež, hasiči tam poté zlikvidovali zhruba 53.000 kusů drůbeže a násadových vajec. Ve čtvrtek večer veterinární správa uvedla, že se ptačí chřipka vyskytla také v chovu kachen firmy Perena v Nouzově na Nymbursku. V chovu je přes 2000 šestitýdenních kachen, s jejichž likvidací se začne příští týden.
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Veterináři proto doporučují, aby chovatelé drželi drůbež v uzavřených objektech a zabránili kontaktu s volně žijícími ptáky.