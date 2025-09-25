Pořád mu chybí! Bachelor Solfronk konečně přiznal, čím odradil Sabinu
25. 9. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Pan dokonalý se konečně rozpovídal o tom, co se vlastně stalo.
Vztah, kterým se těšili pan dokonalý Bachelor Jan Solfronk a jeho vyvolená Sabina Pšádová vydržel jen půl roku.
Zlí jazykové, kteří tvrdili, že všechno bylo jen divadélko pro veřejnost a rozchod po půl roce přišel, protože aktérům skončila smlouva s televizí, se s největší pravděpodobností krutě pletli.
I dva měsíce poté, co se cesty rozdělily, totiž Honza působí tak trochu jako tělo bez duše. A je jasné proč: Na Sabině mu záleželo víc, než si spousta lidí myslela.
„Já se ještě furt nějak dostávám z toho rozchodu se Sabinou. Prostě je to furt jako člověk, na kterém mi záleží,“ prozradil pro eXtra.cz.
„Mně to vždycky trvá dýl, než se přes to přenesu a překousnu to,“ uvedl.
Léčba? Soustředit se na něco jiného a hlavně makat: „Když člověk pracuje, tak nemyslí na tyhle věci, který nejsou příjemný,“ má jasno.
Z různých náznaků jsme už věděli, že za bolestivým rozchodem stála Honzova minulost. Což on sám nijak nezastírá.
„Já se špatně otevírám po emocionální stránce. A Sabina je naopak člověk, který to potřebuje, to ujištění, to, že ji ten člověk má rád,“ zamyslel se Solfronk.
„V jeden rozhodující moment jsem k ní nebyl úplně upřímný a to rozhodlo. Bavili jsme se o nějakých věcech a já jsem mlžil,“ popsal krizový okamžik.
Odpovídá to i dřívějšímu vyjádření Sabiny: „Necítila jsme od Honzy tu lásku. Pak jsme se to snažili dát do kupy. Udělal krásné gesto s těmi růžemi, řekli jsme si, že to prostě zvládneme, a den nato mi zalhal v nějakých situacích, tak jsem to hned ten den ukončila," uvedla před nějakou dobou pro TV Nova.
O čem přesně byla řeč, Solfronk ani tentokrát neprozradil. Ale ať už nepřiznal nějakou dávnou lásku, počet partnerek, hříchy mládí nebo cokoliv jiného, zdá se, že upřímně lituje.
Ale možná není všem dnům konec: „Myslím si, že asi je potřeba, aby se ty rány nejdřív zahojily, a pak třeba v budoucnu, jestli se potkáme a jestli tomu osud bude chtít, tak třeba to bude dobré,“ zasnil se.