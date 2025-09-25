Chtěl manželku odstřihnout od účtu! Nové podrobnosti okolo údajného únosu režiséra Adamce
25. 9. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Na povrch vyplouvají další detaily dramatu okolo známého režiséra.
Dozvídáme se další podrobnosti týkající se dramatu ohledně údajného únosu režiséra Jiřího Adamce.
Adamec trpí neurodegenerativním onemocněním. Většina zdrojů tvrdí, že jde o Alzheimerovu chorobu, ale některé uvádějí i frontotemporální demenci.
Tak či tak, Adamcova manželka Jana mezi řádky tvrdí, že už se o sebe Jiří nedokáže pořádně postarat a aby předešla možnému zneužití nemocného člověka, snaží se ho omezit na svéprávnosti.
Principiálně to dává smysl: Adamec má peníze a pokud trpí demencí a stav je tak vážný, jak ho prezentuje Adamcová, je potřeba ho chránit.
Situace se vyostřila po inkriminovaném údajném únosu, kdy měla Jana za pomoci známého herce Dalibora Gondíka svého muže vylákat ven z kavárny a následně ho proti jeho vůli odvézt někam pryč. Tvrdí to Adamcova přítelkyně Veronika Maschková.
Adamcová to popírá: „Jsem zákonnou manželkou mého muže a matkou našich dětí. Můj muž je vážně nemocný (trpí frontotemporální demencí, pozn. red.) a já mám zodpovědnost se o něj postarat a zajistit mu důstojné podmínky pro život a tu nejlepší lékařskou péči. Slíbila jsem mu to, když jsme se brali, a své slovo dodržím. Navíc jsem zodpovědná nejen za něj, ale také za naše děti,“ napsala na Facebooku.
„Nehodlám a nechci se brodit ve špíně, kde jsem teď, a zřejmě i v budoucnu budu, vláčena. Každý, kdo má jen trochu povědomí o tom, co znamená pečovat o člověka s neurodegenerativním onemocněním, ví, jak snadno je možné s takovým člověkem manipulovat. Nedovolím, aby bylo s mým mužem jakkoli manipulováno a aby byl jakkoli kýmkoli zneužit,“ dodala.
Její právník už dříve prezentoval její pohled na věc v tom smyslu, že to byla naopak Veronika, kdo odvedl Adamce pryč z bytu, kde se mu dostávalo lékařské péče.
„Manželka si pak vzala manžela zpátky,“ uvedl právník.
Celé divočině s unášením ale předcházely ještě další události.
Na začátku července měla Adamcová zahájit řízení o omezení svéprávnosti, jehož součástí měl být například limit hotovosti, se kterou by manžel směl nakládat. Mělo se jednat o 10 000 korun, píše Blesk.
Režisér ale vrátil úder: 28. srpna se měl dostavit do banky, kde manželce zrušil plnou moc a tudíž i její přístup k účtu a penězům. Jeho právník měl ten samý den také informovat Adamcovou, aby zanechala telefonického nátlaku a snahy Adamce někam odvážet.
Údajný únos pak přišel o tři dny později, tedy 31. srpna.
„Prosím, vyhledejte si na Googlu, co vše může udělat člověk s Jirkovou diagnózou. Víc k tomu nemám co říct,“ sdělila Adamcová pro Blesk.