Albert vyzval ostatní obchody na souboj. Jejich slevy jsou direkt na bradu
25. 9. 2025 – 6:32 | Zprávy | Anna Pecena
Nový leták Albertu (platný od 24. do 30. září 2025) přináší nálože slev, které vám naruší běžný rozpočet – jen v dobrém! Chcete vědět, na co si dát pozor, abyste vytáhli z košíku maximum za minimum? Tady jsou ty největší pecky.
Pečivo, mléčné výrobky a sladké pasti
Není nic běžnějšího než sáhnout po pečivu – a teď to vychází směšně levně. Bageta vás vyjde jen na 2,90 Kč, což je cena, která připomíná dávné časy. Do košíku se vyplatí přihodit i klasiku k snídani: smetanový jogurt Florian jen za 9,90 Kč, nebo Jihočeský eidam 30 % Madeta za 19,90 Kč. Taková kombinace snídaně a svačiny nezruinuje ani početnější rodinu.
A co sladká odměna? Kinder čokoládky vyjdou na 29,90 Kč, Studentská pečeť nebo Toffifee jsou také zlevněné, a tak je těžké odolat. Milovníci termixů si přijdou na své – oblíbený dezert z Kunína se prodává za 7,90 Kč. Valašský bílý jogurt z Mlékárny Valašské Meziříčí pak jen za 11,90 Kč. To jsou ceny, které svádí naplnit lednici po okraj.
Ovoce, maso a ryby: hlavní taháky týdne
Zdravé svačiny i hlavní chody se dají postavit na akčních cenách ovoce a masa. Jablka Golden Delicious stojí pouhých 24,90 Kč za kilo, hrozny tmavé bezsemenné pořídíte za 29,90 Kč za půlkilo. Takové cenovky potěší každého, kdo rád mlsá zdravě.
Maso je kapitola sama o sobě. Kuřecí prsní řízky v Albertu klesly na 129,90 Kč za kilo. To je nabídka, která láká udělat zásoby. Vepřová krkovice bez kosti nebo krůtí prsa mají také snížené ceny, ale opravdovou hvězdou je losos – filet vyjde jen na 34,90 Kč za 100 g. Luxusní ryba se tak dostává na stůl i těm, kdo ji obvykle kvůli ceně vynechávají.
A nesmíme zapomenout na máslo Tatra, které se prodává za 49,90 Kč. V době, kdy ceny másla skákaly vysoko, je tohle vítaná úleva.
Strategický nákup: jak ušetřit ještě víc
Týdenní leták Albertu je ideální příležitost k chytrému nákupu. Stačí nakombinovat levné základní potraviny s dlouhodobějšími trvanlivými položkami. Slunečnicový olej Gustona za 32,90 Kč je přesně ta komodita, kterou stojí za to nakoupit do zásoby. Podobně mražená pizza Ristorante za 49,90 Kč je spolehlivá záloha na dny, kdy není čas na vaření.
Pokud si z akčních nabídek postavíte celý týdenní jídelníček, rozdíl v účtu u pokladny pocítíte okamžitě. Zelenina a ovoce zajistí vitamíny, levné mléčné výrobky a máslo jsou základní stavební kameny kuchyně a sladkosti i nápoje se dají pořídit za cenu, která neurazí.
Letošní podzim tak začíná v Albertu ve znamení cenové bouře. Ať už jdete jen pro bagetu, nebo chcete naplnit košík až po okraj, mezi 24. a 30. zářím si na své přijde každý