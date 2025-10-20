Poprvé byl zachycený obří čínský vojenský dron. Tohle mění pravidla hry
20. 10. 2025 – 11:40 | Zpravodajství | Alexej Chundryl
V čínské provincii Sin-ťiang byl poprvé zachycen v letu dosud neznámý obří dron s technologií stealth, označovaný jako GJ-X. Nové záběry naznačují, že Čína dosáhla dalšího milníku ve vývoji neviditelných bezpilotních letounů. Co tento stroj představuje, jaké má schopnosti a proč jeho existence vzbuzuje pozornost vojenských analytiků po celém světě?
Tichý obr nad pouští
Na internetu se objevily fotografie a krátká videa, která zachycují obrovský bezpilotní letoun s charakteristickým tvarem tzv. flying-wing – tedy „létajícího křídla“, které nemá klasický trup ani ocasní plochy. Tento design, známý i z amerických stealth bombardérů, výrazně snižuje radarovou viditelnost letounu.
Podle odborných odhadů má nový čínský dron rozpětí křídel kolem 42 metrů, což z něj dělá jednoho z největších dronů na světě. Záběry pocházejí z testovací základny v oblasti Malan v provincii Sin-ťiang, která je dlouhodobě spojována s vývojem pokročilých vojenských technologií.
Nová éra čínských stealth technologií
Na zveřejněných snímcích lze rozeznat řadu detailů naznačujících vysokou technologickou úroveň. Dron má oddělené směrovky, charakteristický výdech motoru a tmavé zbarvení spodní části trupu, které snižuje viditelnost při pohledu ze země. To vše ukazuje, že Čína se snaží přiblížit americkým standardům stealth konstrukce.
Kromě tvaru a povrchové úpravy se odborníci zaměřují i na celkovou velikost stroje. Pokud jsou odhady správné, GJ-X by mohl nést významné množství výzbroje nebo špičkových senzorů – a tím zásadně posílit schopnost čínské armády operovat bezpilotně na velké vzdálenosti.
NEW: China is testing its large unmanned stealth bomber, likely the GJ-X UCAV.— Clash Report (@clashreport) October 19, 2025
The drone’s wingspan reportedly exceeds 42 m. pic.twitter.com/IKSdQVV9Fc
Útok, průzkum, nebo obojí?
Zatím není oficiálně potvrzeno, k jakému účelu má dron sloužit. Analytici se přou, zda jde o útočný bezpilotní letoun (UCAV) schopný nést zbraně, nebo o strategický průzkumný prostředek určený pro dlouhé mise za nepřátelskými liniemi.
Díky svému tvaru, velikosti a pravděpodobně značnému doletu by GJ-X mohl sehrát roli „neviditelného bombardéru“ – nebo jeho průzkumné varianty, schopné sledovat cíle stovky kilometrů od základny. Někteří odborníci přirovnávají stroj k tajemnému americkému RQ-180, o kterém se věří, že vykonává podobné mise.
Dopady na rovnováhu sil
Pokud Čína skutečně dokončila funkční stealth dron této velikosti, může to mít významné důsledky pro rovnováhu sil v Asii i v globálním měřítku. Donedávna se totiž mělo za to, že takto sofistikované konstrukce zvládají pouze Spojené státy.
Velké stealth drony mohou plnit úkoly, které dříve vyžadovaly posádku – od průzkumu až po přesné údery. Jejich nasazení znamená menší riziko pro piloty a větší flexibilitu při plánování operací. Pro sousední státy, jako je Japonsko nebo Indie, to zároveň představuje nový bezpečnostní faktor, se kterým bude nutné počítat.
Více otázek než odpovědí
Čínské ministerstvo obrany se k projektu tradičně nevyjádřilo, a tak zůstává řada otázek otevřených. Není jasné, jaký typ motorů GJ-X používá, jaký má dolet, zda nese výzbroj a jestli je určen pro sériovou výrobu.
I přes tuto mlčenlivost je však jasné, že Čína pokračuje ve zrychlujícím se tempu modernizace své armády. Stealth technologie, které dříve působily jako doména několika světových mocností, se nyní stávají běžným nástrojem čínské vojenské politiky.
Objev GJ-X není jen kuriozitou pro letecké nadšence. Je to další důkaz, že moderní válčení se rychle mění – od pilotovaných strojů k autonomním, od viditelného k neviditelnému. Čína tím dává jasně najevo, že chce být technologickou velmocí nejen v ekonomice, ale i ve vzdušném prostoru budoucnosti.