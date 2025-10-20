Ameriku zabíjí. Rodiče i policie se děsí, kdy přijde tahle vražedná droga k nám
20. 10. 2025 – 11:52 | Zpravodajství | Alex Vávra
Fentanyl, extrémně silný syntetický opioid, mění tvář drogové scény po celém světě. V USA zabil statisíce lidí a přetvořil celou společnost, zatímco v Česku se zatím drží v pozadí – odborníci ale varují, že jeho příchod může být otázkou času.
V posledních letech se Spojené státy potýkají s bezprecedentní krizí, kterou způsobila syntetická látka jménem fentanyl. Tento silný opioid, původně vyvinutý pro léčbu silné bolesti, je přibližně padesátkrát účinnější než heroin. V medicíně se používá v přesně kontrolovaných dávkách, ale na černém trhu se stal tichým zabijákem – často se totiž míchá s jinými drogami, o čemž jejich uživatelé vůbec nevědí. Stačí několik miligramů navíc a přichází smrtelné předávkování. Americká opioidová krize začala už v devadesátých letech, kdy farmaceutické firmy masivně propagovaly silné analgetikum oxykodon jako bezpečné. Miliony lidí si na něm vypěstovaly závislost. Když se předepisování zpřísnilo, mnozí přešli k heroinu, a nakonec k levnému fentanylu pašovanému z Mexika a Číny. Dnes je právě fentanyl příčinou většiny úmrtí na předávkování v USA – v roce 2023 jich bylo přes 110 tisíc. Rok 2024 ale přinesl první záblesk naděje: počet fatálních případů klesl o čtvrtinu.
Charakteristický stav lidí pod vlivem fentanylu bývá pro okolí snadno rozpoznatelný. Tělo se zpomaluje, pohyby jsou trhané a nekoordinované, hlava se často houpá dopředu, jako by člověk usínal vestoje. Uživatelé působí otupěle, nereagují na podněty a mohou stát nebo sedět v nepřirozených pozicích i několik minut bez pohybu. Dech se stává mělkým, někdy téměř nepostřehnutelným, a dochází ke ztrátě rovnováhy či náhlým pádům. Tento stav, známý na amerických ulicích jako „zombie high“, je neklamným znamením, že tělo je blízko k předávkování.
Cesta z krize: snižování škod a léčba závislostí
V několika státech, například v Severní Karolíně, se podařilo snížit počet obětí až o 35 procent. Klíčovou roli sehrála strategie snižování škod, která se nesoustředí na trestání uživatelů, ale na jejich léčbu a návrat do běžného života. Lidé zapojení do programů jako LEAD dostávají místo vězení šanci na terapii, stabilní bydlení a práci. Velký podíl na záchraně životů má i naloxon – látka, která dokáže zvrátit účinek předávkování opioidem a umožní postiženému znovu dýchat. V Severní Karolíně byl v roce 2024 použit více než 16 tisíckrát. Lékaři zároveň stále častěji využívají metadon nebo buprenorfin, které pomáhají omezit bažení po opioidech. Přestože někteří konzervativní politici tvrdí, že tyto léky jen nahrazují jednu drogu jinou, odborníci upozorňují, že bez nich by byly počty mrtvých mnohem vyšší. Klesající statistiky navíc ukazují, že strategie snižování škod má smysl. Zajímavé je, že mladší generace, zejména tzv. generace Z, se dnes opioidům z velké části vyhýbá. Naopak prudce narůstá počet úmrtí mezi seniory. Podle studie zveřejněné na konferenci Anesthesiology 2025 vzrostla za posledních osm let úmrtnost lidí nad 65 let na fentanyl smíchaný se stimulanty, jako je kokain a metamfetamin, o 9 000 procent. Starší lidé jsou zranitelnější kvůli chronickým nemocem, pomalejšímu metabolismu a užívání více léků zároveň. Odborníci proto apelují na lékaře, aby pečlivě zvažovali předepisování opioidů, využívali alternativní metody léčby bolesti a zapojovali pečovatele do prevence předávkování.
Fentanyl v České republice: hrozba zatím pod povrchem
Česko zatím podobnou katastrofu nezažilo, ale varovné signály se objevují i zde. Fentanyl se v tuzemsku používá v medicíně především ve formě náplastí a injekčních roztoků pro pacienty s chronickou bolestí nebo po operacích. I přesto se čas od času dostává mimo kontrolu zdravotnického systému – například krádežemi ze skladů nebo zneužíváním lékařských předpisů. Policie zaznamenala několik případů, kdy se fentanyl objevil na nelegálním trhu, většinou v malém množství a v kombinaci s jinými látkami. Odborníci varují, že pokud by se rozšířil podobně jako v USA, český zdravotní systém by na to nebyl připraven.
Současná drogová scéna v České republice je sice stále ovládána pervitinem a heroinem, ale i zde začínají kriminalisté zachycovat syntetické opioidy nové generace. Česká národní monitorovací střediska pro drogy upozorňují, že riziko příměsi fentanylu v pouličních drogách narůstá, zejména kvůli dovozu z východní Evropy a Asie. Ministerstvo zdravotnictví se proto snaží posílit dostupnost naloxonu pro zdravotníky i záchranáře a připravuje programy zaměřené na edukaci lékařů o bezpečnějším předepisování opioidů.
Přestože se zdá, že Česko má zatím situaci pod kontrolou, zkušenost Spojených států ukazuje, jak rychle se může z medicínského prostředku stát droga, která zničí celé generace. Fentanyl je varováním, že i v době moderní medicíny může být tenká hranice mezi lékem a jedem.