Polští řidiči kamionů protestují proti konkurenci z Ukrajiny, hranici chtějí blokovat až do února

Polští řidiči kamionů varují, že budou blokovat hlavní přechod na hranici s Ukrajinou Dohorusk-Jahodyn až do února. S odvoláním na vyjádření jednoho z organizátorů polského protestu Rafala Meklera na sociálních sítích to uvedla ukrajinská agentura Unian. Polští autodopravci začali na protest proti konkurenci z Ukrajiny blokovat hraniční přechody z Polska na Ukrajinu na počátku listopadu. Požadují, aby Evropská unie pro přepravce z Ukrajiny znovu zavedla povinnost povolení k vjezdu do EU.

/ ×