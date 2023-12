Jak mohou vánoční stromky pomáhat v přírodě zvířátkům

Podporovat každoroční kácení stromků na Vánoce se může zdát jako něco, co je v rozporu s ochranou přírody. Ekologové ale tvrdí, že farmy na jejich pěstování mají ekologický přínos. O výhodách přírodních stromků oproti umělým píše americký list The New York Times (NYT).

Několik let poté, co nezisková organizace Society for the Protection of New Hampshire Forests zaměřená na udržitelné lesnictví založila farmu na pěstování vánočních stromků, si Nigel Manley začal všímat zajímavého vývoje mezi řadami jedlí Fraserových.

Na jaře se v okolí mladších stromů objevovali na zemi hnízdící ptáci jako bobolinkové američtí - pěvci, kteří migrují do Jižní Ameriky a zpět - kulíci rezavoocasí a sluky, které využívaly otevřených míst k námluvám a odchovu ptáčat. Jeleni zase ukrývali svá mláďata v travinách. Brkoslavové a drozdi hnízdili na starších stromech a jejich mladí odlétali mnoho měsíců před sklizní. Myši a hraboši žijící na pozemcích přitahovali lišky a stěhovavé dravce, jako jsou poštolky a motáci, kteří hodovali po každém sekání trávy.

V dnešní klimaticky nebezpečné době, kdy jsou stromy a jejich ochlazující a okysličující vlastnosti obzvlášť cenné, se zdá podpora jejich kácení jako něco, co jde proti zdravému rozumu. Přesto jsou výhody pravých vánočních stromků důvodem, proč je mnozí ekologové podporují místo falešných, z ropy vyrobených variací, které se dovážejí přes půlku světa.

„Čistí vzduch a v mnoha případech i pitnou vodu. Udržují krajinu nezastavěnou, zabraňují vzniku nepropustných povrchů tím, že poskytují vlastníkům půdy ekonomické pobídky,“ říká lesní ekolog Andy Finton z massachusettské pobočky neziskové organizace The Nature Conservancy (TNC).

Vzhledem k intenzivnímu tlaku na zástavbu a zrychlujícímu se úbytku přirozených lesů mohou podle něj farmy na stromky poskytovat stanoviště volně žijícím živočichům, zejména ptákům a savcům, kteří dávají přednost otevřeným prostorům.

Německá studie publikovaná v loňském roce zjistila, že jehličnaté plantáže mohou poskytnout důležitá útočiště čtyřem ohroženým druhům ptáků zemědělské krajiny: konopce obecné, lindušce lesní, skřivanovi lesnímu a strnadovi obecnému.

Podpora farem není všeobecná. Nathan Donley, ředitel Centra pro biologickou rozmanitost, který se zabývá ochranou životního prostředí, řekl, že skutečný stromek je mnohem lepší než plastový. Farmy na pěstování vánočních stromků jsou podle něj z ekologického hlediska lepší než golfová hřiště nebo sportoviště.

Dodal však, že velké stromkové farmy, zejména ty v severozápadní části Spojených států, jsou většinou natěsnané plantáže s jednou plodinou. Zatímco potravinářské plodiny se obvykle stříkají vícekrát ročně, delší růstový cyklus vánočních stromků by podle něj mohl znamenat větší kumulativní zátěž pesticidy, které by mohly skončit v blízkých řekách nebo potocích. „Opravdu se chytáte stébla, abyste našli druhy, pro které jsou prospěšné,“ řekl Donley. „V zájmu efektivity jde udržitelnost stranou,“ dodal.

Přesto Bert Cregg, profesor zahradnictví a lesnictví na Michiganské státní univerzitě, uvedl, že ačkoli se používání pesticidů liší podle druhu a regionu, pěstitelé vánočních stromků obecně chtějí používání chemikálií minimalizovat. Pesticidy jsou podle něj drahé a mnoho pěstitelů žije v místě a nechce být vystaveno jejich působení. Uvedl také, že zvýšené používání půdního krytu, jako je jetel, snižuje teplotu půdy a nasává dusík, čímž snižuje potřebu hnojiv.

Odborníci se shodují, že v době, kdy se stromky dostanou ke spotřebitelům, v nich zůstává minimum zbytkových pesticidů. Existují také ekologičtí pěstitelé, kteří nabízejí neošetřené stromky.

K otázce, zda je vhodné nebo etické kácet stromky, David Mizejewski, přírodovědec z neziskové orgaizace National Wildlife Federation, řekl, že na vánoční stromky by se mělo pohlížet jako na zemědělskou komoditu.

„Vyrostl jsem ve stejném názoru: ‚Ale ne, zabíjení stromků je špatné‘,“ řekl Mizejewski. Ale tento „městský ekologický“ postoj se podle něj rovná zjednodušenému pohledu na složitost života a smrti na planetě. „Stejně, jako když jíte brokolici, zabijete i rostlinu brokolice, ne?“ vysvětlil.

„Nic z toho neznamená, že by farma na vánoční stromky nahradila nedotčenou přírodu,“ řekl Mizejewski. „Doporučuji lidem, aby o věcech přemýšleli ekologickou optikou, kde má všechno svůj životní cyklus. A ještě důležitější je, že když to žije, tak to skutečně přispívá k tomuto ekosystému,“ dodal.