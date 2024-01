Polský premiér Tusk jednal se Zelenským v Kyjevě i o společné produkci zbraní

Polský premiér Donald Tusk dnes jednal v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským také o společné produkci zbraní. Vyplývá to z prohlášení obou politiků po jejich schůzce. Šéf polské vlády v této souvislosti hovořil o budování společných podniků a investicích do firem v Polsku i na Ukrajině, které se budou podílet na zvýšení obranných schopností.

„Bude to také velmi rentabilní z obchodního hlediska,“ uvedl Tusk, který prohlásil, že Rusko nesmí získat vojenskou převahu, a nadcházející měsíce i roky tak budou podle něj v tomto směru výzvou. Ukrajina se ruské vojenské agresi brání už téměř dva roky. „Vlastně bojujete za bezpečnost celého svobodného světa... Bylo by dobře, kdyby všichni političtí představitelé a všechny národy pochopili, že to nejsou jen prázdná slova, že o osudu svobodného světa se rozhoduje zde na Ukrajině,“ uvedl Tusk.

Do Kyjeva se vydal na první bilaterální zahraniční cestu ve staronové roli premiéra Polska. Úřadu se ujal v prosinci poté, co koalice proevropských stran vytvořila po volbách novou vládu a nahradila u moci národněkonzervativní stranu Právo a spravedlnost (PiS). „Jiné hlavní město to být nemohlo, musel to být Kyjev,“ prohlásil v ukrajinské metropoli Tusk, který se krátce po nástupu do úřadu účastnil v Bruselu summitu Evropské unie.

Zelenskyj mimo jiné prohlásil, že Ukrajina a Polsko budou schopny vyřešit všechny problematické otázky, které se v poslední době objevily. V posledních měsících na vztahy mezi Kyjevem a Varšavou vrhly stíny protesty polských zemědělců kvůli dovozu ukrajinských zemědělských produktů nebo blokáda hraničních přechodů polskými autodopravci, kteří tak dávali najevo odpor vůči konkurenci z Ukrajiny.

„Jednali jsme s (polským) premiérem o tom, že všechny kritické otázky, které existují, lze vyřešit na úrovni vlád. A brzy se na tom začne pracovat,“ uvedl ukrajinský prezident na společné tiskové konferenci.

Polsko je klíčovým spojencem Ukrajiny. Od začátku ruské vojenské agrese dodávalo napadené zemi vojenskou pomoc, poskytuje útočiště milionům válečných uprchlíků. Přes jeho území proudí na Ukrajinu vojenská pomoc od západních spojenců. Polsko udělá vše pro to, aby zvýšilo šance Ukrajiny zvítězit ve válce s Ruskem, slíbil dnes v Kyjevě Tusk. „Děláme to z morálních důvodů, ale také s ohledem na bezpečnost Polska,“ dodal.

Šéf polské vlády přijel do ukrajinské metropole ráno vlakem, společně se svým ukrajinským protějškem Denysem Šmyhalem dopoledne položil věnec u zdi připomínající padlé ukrajinské vojáky.

Zelenskyj podepsal dekret o ruských regionech tradičně obývaných Ukrajinci

Zelenskyj podepsal dekret, v němž požaduje kroky k ochraně práv a svobod Ukrajinců žijících tradičně na území dnešního Ruska a zachování jejich národní identity. Dokument se týká například oblasti historické Kubáně v dnešním jižním Rusku. Zelenskyj obvinil Moskvu, že se po staletí dopouštěla a dál dopouští kroků, jejichž cílem je zničení ukrajinské národní identity, utlačování Ukrajinců a porušování jejich práv a svobod.

Moskva by podle Zelenského měla příslušníkům ukrajinské menšiny poskytnout právo na vzdělání v ukrajinštině, zajistit jim přístup k médiím v ukrajinštině nebo právo na pokojné shromažďování. Ukrajinské vládě Zelenskyj uložil, aby spolu s odborníky i veřejností vypracovala akční plán, který by zajistil zachování národní identity Ukrajinců žijících v Rusku. Ukrajinský prezident rovněž požaduje prostudování faktů a shromáždění svědectví o možných zločinech spáchaných na těchto Ukrajincích, jejich nucené rusifikaci nebo o deportacích ukrajinského obyvatelstva.

Akční plán by se podle ukrajinského prezidenta měl také zaměřit na vyvracení mýtů ruské propagandy o ukrajinských dějinách a ukrajinské současnosti nebo na vytvoření materiálů mapujících více než tisíciletou historii utváření ukrajinského státu.

Za regiony tradičně obývané Ukrajinci v Rusku Zelenskyj označil oblast historické Kubáně, která je spojená s dějinami ukrajinských kozáků, oblast historické Slobodské Ukrajiny a okolí města Starodub v dnešní ruské Brjanské oblasti. Regiony tradičně obývané Ukrajinci podle Zelenského leží v dnešní Brjanské, Belgorodské, Voroněžské, Kurské a Rostovské oblasti a v dnešním Krasnodarském kraji.

Zelenskyj dnes kromě toho poslal do parlamentu návrh zákona, který by umožnil zavedení vícenásobného občanství. V současnosti žijí v zahraničí miliony lidí ukrajinského původu, kteří kvůli chybějícímu zákonu o dvojím občanství nemohou vlastnit ukrajinské pasy.

Aby mohli lidé získat jako další občanství také to ukrajinské, bude zapotřebí změna ukrajinské ústavy, neboť ta to nyní neumožňuje.

Zelenskyj ve svém prohlášení zároveň vyjádřil vděk ukrajinské diaspoře za pomoc v boji proti ruské vojenské agresi a uvedl, že ukrajinské občanství budou moci v budoucnu získat také zahraniční dobrovolníci, kteří přišli pomoci s obranou země. „Všichni ti, kteří bojují za ukrajinskou svobodu, jako by to byla jejich vlast. A Ukrajina se jí pro ně stane,“ řekl prezident v prohlášení, na které si oblékl tričko s nápisem „I’m Ukrainian“, v překladu „Jsem Ukrajinec“.