Aktualizováno: Predátor Putin se nespokojí se zamrzlým konfliktem, řekl Zelenskyj a vyzval k vyšší pomoci Ukrajině

Západ by měl podle ukrajinského prezidenta projevit jednotu a nedopustit, aby Rusko na Ukrajině zvítězilo. Kvůli obavám západních zemí z eskalace podle něj Ukrajina ve své obraně proti Rusku ztratila drahocenný čas. Zelenskyj také řekl, že jakékoliv zmírnění tlaku na Rusko prodlouží válku na Ukrajině o roky.

„Po roce 2014 byly učiněny pokusy o zmrazení války v Donbasu. Byli zde velmi vlivní garanti, německá kancléřka, francouzský prezident. Ale Putin je predátor, který se nespokojí s mraženými produkty,“ řekl Zelenskyj v projevu na WEF. Putina označil za samotné „ztělesnění války“.

Regimes like Putin’s exist as long as they wage wars. We in the free world exist as long as we can defend ourselves. If anyone thinks this is only about Ukraine, they're mistaken. Possible Russian aggression beyond Ukraine directions and even timelines become increasingly clear.