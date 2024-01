Válka na Ukrajině potrvá nejméně další dva roky

Bílý dům se proto snaží zajistit finanční a vojenskou podporu Ukrajiny, a to i pro případ, že současný prezident Joe Biden nevyhraje nadcházející americké volby a v čele země ho vystřídá republikán Donald Trump.

Biden, kterému vyprší funkční období v lednu příštího roku, naléhá na Kongres, aby schválil další balík pomoci Kyjevu ve výši 60 miliard dolarů (přes 1,3 bilionu korun). CNN podotýká, že administrativa si uvědomuje, že to je patrně o poslední možnost, jak doručit Ukrajině nové finanční prostředky před letošními volbami v USA.

Biden cautioned Congress leaders that curtailing assistance for outgunned Ukrainian forces risks a spillover of hostilities into neighboring NATO countries, thereby obliging US troops to directly confront the Russians, as per CNN sources.https://t.co/tiLHlACKbD