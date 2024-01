Zelenskyj na schůzce se šéfem NATO vyzval k posílení ukrajinské protivzdušné obrany

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při schůzce s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Jensem Stoltenbergem v Davosu vyzval spojence k posílení ukrajinské protivzdušné obrany. Ocenil také nedávnou bezpečnostní dohodu s Velkou Británií, která má být podle něj vzorem pro podobná ujednání s dalšími spojenci.

„Diskutovali jsme o situaci na frontové linii. Informoval jsem generálního tajemníka o nedávných masivních vzdušných útocích Ruska a zdůraznil jsem potřebu dalšího posílení protivzdušné obrany Ukrajiny,“ napsal na sociální síti X Zelenskyj, který se poprvé od začátku ruské plnohodnotné invaze na Ukrajinu před bezmála dvěma lety účastní osobně Světového ekonomického fóra (WEF).

I met with NATO Secretary General @JensStoltenberg in Davos to thank the Alliance for its steadfast support.



We discussed the situation on the front lines. I informed the Secretary General of Russia's recent mass air strikes and emphasized the need to further strengthen… pic.twitter.com/yXkPgSpPel — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2024

Uvedl také, že on i Stoltenberg považují za významnou bezpečnostní dohodu, kterou minulý týden podepsala Ukrajina s Británií. V ní se Londýn zavázal poskytnout Kyjevu v případě opětovného ruského vpádu moderní výzbroj, uvalit sankce na ruskou ekonomiku a těsně spolupracovat se spojenci. Podle Zelenského vede Ukrajina jednání i s dalšími partnery o podobných dohodách, které mají platit do vstupu Ukrajiny do NATO.

Rusko provedlo na přelomu roku sérii rozsáhlých vzdušných útoků proti Ukrajině, při nichž vypustilo desítky balistických raket, střel s plochou dráhou letu a bojových dronů. V reakci na tyto útoky, které si vyžádaly desítky životů, Kyjev opakovaně žádá spojence, aby pravidelně doplňovali zásoby střel pro již dodané systémy protivzdušné obrany Patriot, IRIS-T, NASAMS a další zbraňové systémy.

Ukrajina potřebuje stabilní finanční i vojenskou podporu, řekla von der Leyenová

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes vyzvala mezinárodní společenství k „předvídatelné podpoře“ Ukrajiny, která aktuálně čeká na nové dodávky amerických zbraní i nový balík finanční pomoci od Evropské unie. Při projevu na zasedání WEF v Davosu se dotkla také řady dalších otázek a volala po jednotě tváří v tvář „éře konfliktu a konfrontace“.

Rusko podle šéfky unijní exekutivy po předloňské invazi do sousední země zaznamenalo několikeré selhání. Jednak vojenské, ale také diplomatické a ekonomické. Po zavedení bezprecedentních západních sankcí se stalo závislé na Číně, prohlásila von der Leyenová.

„To všechno nám říká, že Ukrajina může v téhle válce obstát. Ale musíme nadále podporovat její odpor. Ukrajinci potřebují předvídatelné financování v roce 2024 a dál. Potřebují trvalé dodávky zbraní,“ řekla.

Global competition is intensifying.



It makes the theme of this #WEF24 meeting even more relevant.



Rebuilding Trust.



This is not a time for conflicts.



But the time to drive global collaboration.



Businesses have a crucial role to play ↓ https://t.co/6hTmx14Atf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 16, 2024

Jakkoli to předsedkyně EK ve svém projevu nezmínila, v západní podpoře Kyjeva se v posledních měsících objevily značné trhliny. Dodávky vojenského vybavení ze Spojených států se zastavily poté, co Kongres na konci loňského roku na tento účel nevyčlenil nové prostředky, zatímco v EU Maďarsko blokuje dlouhodobou finanční pomoc napadené zemi v objemu 50 miliard eur (1,2 bilionu korun).

Podle von der Leyenové je třeba „prosazovat globální spolupráci více, než kdy dříve“, protože svět prochází érou konfliktu, rozdrobení a strachu. V projevu předsedkyně Evropské komise vyzdvihla hrozbu dezinformací a polarizace ve společnosti, které podle ní podkopávají schopnost zemí čelit výzvám, jako jsou klimatické změny nebo „zesílené geopolitické soutěžení“.