Premiér Fiala nepřiznal podíl v družstevní záložně, hrozí mu pokuta

Premiér a předseda ODS Petr Fiala ve svých majetkových přiznáních zapřel, že byl vlastníkem podílu v Podnikatelské družstevní záložně (PDZ). Napsaly to dnes Seznam Zprávy. Za chybu mu hrozí padesátitisícová pokuta. Server uvedl, že to zjistil při prověřování podezřelých finančních operací v tomto peněžním ústavu. Premiér uvedl, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl. Na sociální síti X dnes Fiala doplnil, že začal prověřovat, jakým způsobem lze situaci napravit, a požádá o doplnění chybějících informací.

Před několika dny mne kontaktoval Janek Kroupa z redakce Seznamu se žádostí o schůzku. Na ní mi sdělil informace, které se týkaly sporů třetích osob kolem družstevní záložny, v níž jsem měl několik let účet. Následně mi poslal několik otázek, na něž jsem detailně odpověděl.… — Petr Fiala (@P_Fiala) January 22, 2024 „Až do vašeho dotazu jsem si bohužel neuvědomil, že účet v družstevní záložně znamená nějaký podíl. Já to bral jako běžný bankovní účet. Moje chyba, to mě mrzí,“ reagoval na zjištění serveru Fiala. Majetkové přiznání musí odevzdávat politici a vysoce postavení státní úředníci podle zákona o střetu zájmů každý rok. Fiala uvedl, že šlo o běžnou bankovní operaci. „Měl jsem tam účet od června 2015 do listopadu 2020. Peníze jsem uložil ve dvou krocích, nejprve 700 tisíc a poté 250 tisíc korun. Nevyužil jsem žádné finanční produkty, měl jsem jen účet. Vložení i vybrání peněz proběhlo bezhotovostně bankovním převodem,“ dodal. Fiala přitom v té době podle serveru v majetkovém dotazníku zmiňoval i mnohem menší sumy. Ve vstupním přiznání v roce 2017 zmínil vůz Toyota za 700 000 korun a spotřebitelský úvěr ve výši 280 000 korun. Od října do konce toho roku pak přiznával plat na Masarykově univerzitě ve výši 139 796 korun a spotřebitelský úvěr už jen ve výši 140 000 korun. O podílu v záložně ve výši téměř milion korun se nezmínil, a to ani v následujících letech, uvedly Seznam Zprávy. Podnikatelská družstevní záložna není klasickou bankou. Kdokoli tam chce mít účet, musí být členem družstva a vlastnit družstevní podíl záložny. Jedním z nich je i Fiala. Seznam Zprávy začaly loni prověřovat podezřelé finanční operace ústavu, když ze záložny podle serveru zmizelo 140 milionů korun v hotovosti určené na nákup munice pro Ukrajinu. Podle Fialova vyjádření na síti X byl v záložně za pět let osobně asi třikrát. „Další klienty bankovního ústavu jsem nezkoumal, ani nevím, že bych tu možnost měl, ale po pravdě řečeno, něco takového by mě vlastně ani nenapadlo. Pro mě bylo důležité doporučení, které jsem měl, skutečnost, že účty jsou standardně pojištěny a zárukou je licence ČNB,“ uvedl. Za opomenutí bude muset nyní premiér nejspíš zaplatit. Podle zákona mu hrozí až padesátitisícová pokuta a přestupkové řízení. „Pokud ministerstvo zjistí podezření na nepravdivost nebo neúplnost oznámení, předá věc přestupkovým orgánům,“ uvedl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Mohlo by vás zajímat Premiér Fiala se vložil do dětinské slovní přestřelky Pekarové a Schillerové na sociální síti

