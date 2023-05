Polsko po zásahu EU zrušilo vlastní omezení dovozu ukrajinského obilí, Slovensko zákaz dovozu zúží

Polsko zrušilo jednostranné omezení dovozu zemědělské produkce z Ukrajiny, Slovensko zúží seznam ukrajinských zemědělských produktů, které je zakázáno dovážet do země. Jde o reakci na krok Evropské komise (EK), která omezila import do pěti zemí unijního bloku včetně Polska.

Komise dříve po dohodě s Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Bulharskem a Rumunskem zavedla opatření, která pozastavují dovoz ukrajinských plodin do těchto zemí.

Unijní exekutiva konkrétně do 5. června rozhodla o pozastavení dovozu ukrajinské pšenice, kukuřice, řepky a slunečnicových semen do pětice jmenovaných evropských států. Vedly ji k tomu jejich stížnosti, že levné zemědělské plodiny z Ukrajiny způsobily problémy domácím zemědělcům s prodejem jejich produkce. Do dalších zemí unijního bloku mohou ukrajinské plodiny dál plynout bez omezení.

Krok EK přivítal polský premiér Mateusz Morawiecki. „Omezení Evropské komise vztahující se na zemědělskou produkci z Ukrajiny odpovídají očekávání ohledně snížení napětí na domácím trhu,“ řekl premiér v úterý večer novinářům. Dohodu s unijní exekutivou označil za výsledek „velmi intenzivního jednání s Ukrajinou i Evropskou komisí“.

Podle unijního opatření bude přes Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko nadále možný tranzit ukrajinské produkce určené pro jiné země. Součástí unijních regulací je také finanční podpora místním zemědělcům v pětici zemí v celkové výši 100 milionů eur (přibližně 2,4 miliardy Kč).

EU loni v rámci pomoci Ukrajině, na jejíž ekonomiku i zemědělství těžce dopadá ruská vojenská invaze, schválila roční pozastavení cel na veškeré zemědělské a potravinářské zboží. Obiloviny a další produkty měly evropskými zeměmi především putovat směrem do afrických či blízkovýchodních států.

Slovensko zúží stávající zákaz dovozu ukrajinských produktů, sladí se s EU

Slovensko zúží seznam ukrajinských zemědělských produktů, které je zakázáno dovážet do země. Bratislava tak restrikce sladí s nejnovějším ochranným opatřením EU, které se vztahuje na dovoz pšenice, kukuřice, řepky a slunečnicových semen z Ukrajiny do pěti členských států unie včetně Slovenska. Vyplývá to z dnešního rozhodnutí slovenské vlády.

Slovensko od 19. dubna zakázalo dovoz tří desítek různých zemědělských produktů a potravin včetně obilí z Ukrajiny.

Levné obilí z Ukrajiny zaplavilo trhy středoevropských zemí, když ho Ukrajina kvůli zablokovaným černomořským přístavům začala převážet pozemní cestou přes sousední země a když EU uvolnila pravidla jeho prodeje na unijním trhu.

Slovensko v dubnu odhalilo v dovezené ukrajinské pšenici výskyt pesticidu, zbytky látky chlorpyrifos v zásilce o hmotnosti 1500 tun potvrdil i kontrolní test. Slovenský ministr zemědělství Samuel Vlčan v úterý řekl, že tato pšenice bude muset být zlikvidována.