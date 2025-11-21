Polského velvyslance napadli v Petrohradu ruští aktivisté, píší média
21. 11. 2025 – 8:21 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ruští aktivisté napadli v neděli v Petrohradu polského velvyslance Krzysztofa Krajewského.
Označili ho za teroristu a vyčítali mu polské vyzbrojování Ukrajiny, která se čtvrtým rokem brání ruské agresi, uvedl dnes server Onet. Šlo o nejzávažnější incident posledních let, pouze zásah osobních strážců zabránil zmlácení velvyslance, napsal list Gazeta Wyborzca s odvoláním na anonymní zdroj z ministerstva zahraničí.
Nahrávku události ruská média podle Onetu využila ke kremelské propagandě. Stanice 78 Novosti označila incident za protest proti "dvojímu metru", jaký uplatňují polské úřady, které "na jedné straně vyzývají k míru a na straně druhé financují a vyzbrojují Ukrajinu".
Velvyslanec Krajewski přicestoval v neděli do Petrohradu, aby setkal s krajany před svátkem polské nezávislosti. Kolem poledne, cestou na bohoslužbu, velvyslance a konzula Jaroslawa Strycharského obklopila skupina osob, která polské diplomaty napadla.
"Potvrzuji, že taková událost se stala. Ve středu, při setkání s ruským chargé d’affaires, vyjádřila polská strana své pobouření. V odpovědi jsme uslyšeli, že něco takového se nemělo stát," řekl deníku mluvčí ministerstva zahraničí Maciej Wewiór.
Na diplomaty zaútočila agresivní skupina asi deseti lidí s transparenty s protipolskými a protiukrajinskými hesly, kteří chtěli přejít od slovních útoků k fyzickému násilí, ale zastavila je polská ochranka, než stačili velvyslance udeřit, líčí polská média. Podle verze ruských médií polští strážci "agresivně" zasáhli proti "pokojné skupině demonstrantů". Velvyslanec se vyhýbal otázkám demonstrantů, ale brutální chování jeho strážců bylo výmluvné, tvrdí.
Polský velvyslanec v Rusku má osobní strážce od vyhrocení vztahů mezi Varšavou a Moskvou po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Ale až dosud neměli důvod k tak rozhodnému zásahu. Krajewski je zkušený diplomat, v Rusku jako velvyslanec působí od roku 2021 a ve funkci ho ponechala i nynější vláda.
"Byl to další nepřátelský akt proti mně a proti personálu diplomatického zastoupení," řekl velvyslanec polské tiskové agentuře PAP.
Napadení polského velvyslance dnes odsoudil český ministr zahraničí Jan Lipavský. Stejně tak odsoudil i nedávný útok na železniční trať v Polsku, po které jsou mimo jiné přepravovány zbraně pro Ukrajinu, bránící se ruské agresi. S polským ministrem zahraničí Radkem Sikorským o tom Lipavský hovořil na okraj dnešního jednání unijních ministrů zahraničí v Bruselu.
Čas od času se dějí také incidenty, které se týkají českých diplomatů. "V těchto dnech ale nemám informace o tom, že by i česká strana byla tomuto vystavena," řekl Lipavský na dotaz ČTK. Připomněl nicméně útok z letošního září, kdy budovu českého velvyslanectví v Moskvě někdo pomaloval vulgárními obrázky a nápisy v češtině. "My jsme samozřejmě vznesli náležitý protest ruské straně tak, aby nám dokázala poskytnout náležité bezpečí pro působení našich diplomatů v Moskvě tak, jako česká strana poskytuje bezpečné prostředí pro ruskou ambasádu v Praze," dodal český ministr.