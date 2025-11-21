Děsivé drama: Na Českobudějovicku se čelně srazily dva vlaky, desítky zraněných
21. 11. 2025 – 8:30 | Magazín | Jana Strážníková
Hrozivou havárii už vyšetřuje Drážní inspekce.
Na trati mezi Českými Budějovicemi a Plzní byl zastaven provoz z mrazivého důvodu: Na úseku Zliv – Dívčice se čelně srazily dva vlaky.
Ke srážce došlo ve 6:19 ráno ve stanici Zliv a jednalo se o rychlík R 658 z Českých Budějovic do Plzně a osobní vlak Os 8053 z Dívčic do Českých Budějovic.
Rychlík podle deníku Zdopravy.cz projel návěstidlo zakazující jízdu. Dechová zkouška obou strojvedoucích vyloučila alkohol.
„Na místě srážky kriminalisté dokončují ohledání místa činu. Předběžná škoda byla odhadnuta na 150 milionů korun na obou vlacích. Kriminalisté zahájí úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti,“ psali policisté na sociální síti.
Nehoda se naštěstí obešla bez ztrát na životech. Ke zranění nicméně došlo: Na místě utrpělo úraz necelých 60 lidí, z toho 15 utržilo středně těžká zranění a dva lidé těžká.
K nehodě vyrazilo sedm posádek záchranářů a dva vrtulníky. Později se k nim připojili také tři inspektoři Drážní inspekce, kteří budou zjišťovat, co přesně se pokazilo.