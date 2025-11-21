Odhalte pravdu o své oblíbené barvě – co o vás skutečně vypovídá
21. 11. 2025 – 8:15 | Zprávy | Anna Pecena
Myslíte si, že když milujete modrou, jste klidný typ, nebo pokud preferujete červenou, jste nezkrotný rebel? Nové výzkumy ukazují, že to není tak jednoduché. Oblíbená barva má s osobností méně společného, než se tvrdí v bulvárních horoskopech – a přesto něco prozradí.
Oblíbená barva – mýtus nebo stopa vaší duše?
Zprávy v různých mediích rády interpretují oblíbenou barvu jako klíč k pochopení vaší povahy. Například jste-li fanouškem modré, údajně jste klidný, spolehlivý typ, barevná volba červené má znamenat energii a extroverzi. V průměru asi 40 % lidí na světě volí modrou jako svou nejoblíbenější barvu.
Ale pozor – rozsáhlý výzkum publikovaný v roce 2021 zjistil, že mezi oblíbenou barvou a osobnostními rysy – jako je například extraverze či svědomitost – není žádná statisticky významná souvislost.
Takže pokud jste celý život slyšeli, že zelení jsou tvořiví nebo oranžoví dobrodružní, buďte opatrní – věda se na to dívá skepticky.
Co barva skutečně říká
I když jste si nevysloužili „osobnostní vykřičník“ podle své barvy, alespoň část pravdy se v jejím výběru najde. Výzkum z roku 2020 ukázal, že barva, kterou preferujete, ovlivňuje i to, jak rychle si ji spojíte s odměnou – lidé, kteří měli rádi modrou, dokázali rychleji naučit barvu „modrou“ jako signál odměny než ti, co preferovali červenou.
Tato souvislost však nespočívá v tom, že modří jsou nutně introverti nebo červení extraverti, ale spíše že barva může odrážet určité biologické či perceptuální preference – například citlivost na odměnu či vnímání vizuálních podnětů.
Statistiky, které stojí za zamyšlení
-
Modrá je nejoblíbenější barvou – volí ji přibližně 40 % lidí.
-
Zelenou jako oblíbenou barvu uvádí jen asi 12 % lidí.
-
Výzkum 323 účastníků nepotvrdil žádnou z 11 běžně propagovaných předpovědí, například „červená = vysoká extraverze“.
Shrnutí
Máte-li tedy oblíbenou barvu, jen tak z vás nedělá „barevného diagnostika“ vaší osobnosti. Oblíbená barva vás neodhalí tak výmluvně, jak bulvární články tvrdí. Na druhou stranu – výběr barvy není náhoda: odráží vaše zkušenosti, asociace, případně to, jakým způsobem vnímáte svět. A to je také zajímavé.
Takže až někdo řekne „co ta tvoje barva vypovídá o tobě“, můžete s klidem říct, že možná nic zásadního – ale rozhodně něco.