Polské ministerstvo zahraničí varuje před cestami do ČR kvůli žloutence typu A
20. 11. 2025 – 7:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Polské ministerstvo zahraničí doporučilo polským občanům, aby se kvůli vysokému počtu případů žloutenky typu A v sousední zemi nyní vyhnuli cestám do České republiky.
Informovala o tom agentura PAP. Pokud se podle ministerstva Poláci přesto k cestě do Česka rozhodnou, měli by dbát zvýšených hygienických opatření, vyhnout se pití vody z kohoutků i jídlu s neověřeným původem.
Do 16. listopadu bylo v Česku zachyceno 2597 případů nemoci, což je čtyřnásobek oproti loňsku a nejvíc od roku 1989. Od září přibývá v průměru přes 100 nových případů týdně, uvádí český Státní zdravotní ústav (SZÚ).
Jen v Praze bylo hlášeno přes 1100 případů, varuje polská ambasáda v Praze. Na území České republiky bylo po Praze zaznamenáno nejvíc případů ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. Polská diplomacie dnes zároveň uvedla, že doporučení pro cesty do České republiky se může měnit podle dalšího vývoje.
Odborníci zdůrazňují, že nejúčinnější ochranou proti žloutence typu A zůstává očkování a důrazné dodržování hygieny.