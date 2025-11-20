Vrátí se vůbec? Hvězdě Ulice je na jihu dobře: "Nechci domů!"
20. 11. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Fanoušci se těší, až ji zase uvidí, ona se ale k návratu moc nemá.
Zima už se povážlivě hlásí o slovo a společnost můžeme rozdělit na dvě poloviny. Jedna si užívá, že konečně může odložit větráky a na chladnější období nedá dopustit, druhé zas léto chybí a když může, snaží se ho prodloužit, co to jen jde.
Hvězda Ulice Patricie Pagáčová bezesporu patří do druhé skupiny. Fanouškům na Instagramu se pochlubila, že si vyrazila na dovolenou do tepla. Nejspíš na Kanárské ostrovy. Odkud se jí ani za mák nechce zpátky.
Povinnosti už volají, jasně, že se bude muset vrátit. Patricie si to nicméně odmítá připustit: „Nechci domů! Nejedu! Ne a ne a ne!“ píše k fotce.
Nad Česko navíc přišla studená fronta, která pošle teploty ještě blíže k nule, případně i pod ní. Návrat proto bude bolet o to víc.
Patricie si to moc dobře uvědomuje: „Jak je doma? Hnusně? Zima? Že jo? Ne, neříkejte mi to!“ lomila rukama.
Aby nám to nicméně nebylo až tak líto, můžeme se za odměnu alespoň podívat na herečku v plavkách:
