Británie je připravena zasáhnout proti ruskému špionážnímu plavidlu u svých vod
20. 11. 2025 – 9:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
U britských vod se už podruhé v tomto roce pohybuje ruské špionážní plavidlo Jantar.
V proslovu v Downing Street o tom podle agentur a britských médií informoval ministr obrany John Healey. Britské ozbrojené síly podle něj činnost a pohyby lodi sledují, a pokud se stane hrozbou, jsou připraveny vojensky zasáhnout. Rusko později prohlásilo, že plavidlo Británii nijak neohrožuje.
"Ruská špionážní loď Jantar je na okraji britských vod severně od Skotska. Je to plavidlo navržené ke sbírání informací a mapování našich podvodních kabelů," uvedl Healey na úvod svého proslovu v sídle britského premiéra.
Britské ozbrojené síly podle ministra nasadily na sledování pohybů ruského plavidla vlastní loď a několik letounů, což je podle agentury Reuters běžný postup od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Poprvé od té doby ale posádka Jantaru proti pilotům britského Královského letectva (RAF) použila monitorovací lasery.
"Cokoli, co ohrožuje piloty britských vojenských letadel, je velmi nebezpečné," uvedl podle serveru televize Sky News Healey. "Vzkazuji Rusku a (ruskému prezidentu Vladimiru) Putinovi: Vidíme vás, víme, co děláte, a pokud Jantar tento týden zamíří na jih, jsme na vás připraveni," řekl britský ministr obrany. "Pro případ, že by Jantar změnila kurz, máme připraveny vojenské možnosti," dodal.
Ruské velvyslanectví v Londýně ministrovy výroky označilo za "nekonečné obviňování" a v prohlášení uvedlo: "Kroky naší země nemají dopad na zájmy Spojeného království a nejsou namířeny na narušení jeho bezpečnosti. Britské podvodní kabely nás nezajímají". Ruská diplomacie britskou stranu současně vyzvala, aby se "zdržela destruktivních kroků, které jen zhoršují krizové jevy na evropském kontinentu".
Britské úřady uvedly, že loď Jantar je součástí ruského námořnictva, v mírovém období má sbírat zpravodajské informace a v případě válečného konfliktu připravovat sabotáže. Kvůli tomu Británie a její spojenci plavidlo sledují a snaží se zamezit jeho operacím, kdykoli se přiblíží k vodám ostrovního státu.
Podle Healeyho je to letos už podruhé, co se plavidlo přiblížilo k britským vodám. Naposledy se koncem ledna pohybovalo v Lamanšském průlivu. Poblíž Británie se loď vyskytovala také loni, po varování ale zamířila do Středozemního moře.