Stát letos zaplatí stranám za hlasy voličů 545 mil. Kč, víc než minule
7. 10. 2025 – 8:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Stát letos zaplatí uskupením za hlasy voličů ve sněmovních volbách podle propočtů ČTK zhruba 545 milionu korun.
Rozdělí si je sedm formací, které získaly nad 1,5 procenta hlasů. Částka bude vyšší než před čtyřmi lety, kdy činila asi 515 milionů korun. Příspěvek na činnost bude pobírat vedle šestice sněmovních hnutí, stran a koalic také hnutí Stačilo! Úspěšná hnutí ANO, STAN a SPD, koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), Piráti a Motoristé sobě dostanou taky dotace za mandáty, na jeden je roční příspěvek 900.000 korun.
Za hlasy letos dostane nejvíce peněz vítězné hnutí ANO, a to přibližně 194 milionů korun. Před čtyřmi lety obdrželo hnutí Andreje Babiše 145,8 milionu korun. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) vyinkasuje asi 131,3 milionu Kč, minule to bylo přes 149,4 milionu korun.
Hnutí STAN pošle stát za hlasy skoro 63,2 milionu korun, za volby v roce 2021 činila částka přes 25,8 milionu Kč. Piráti získají zhruba 50,5 milionu korun, před čtyřmi lety inkasovali o skoro osm milionů víc. Do pokladny hnutí SPD, na jejichž kandidátkách figurovali také zástupci Trikolory, Svobodných a PRO, přijde za hlasy 43,8 milionu korun. V roce 2021 to bylo asi 51,4 mil. Kč. Motoristé sobě si za hlasy premiérově připíšou asi 38 milionů korun a hnutí Stačilo! 24,2 milionu Kč.
Stačilo! bude mít i jako mimosněmovní uskupení nárok na stálý příspěvek na činnost. Stát ho vyplácí od zisku tří procent hlasů. Hnutí, v němž kandidovali mimo jiné zástupci KSČM a SOCDEM, bude dostávat 8,6 milionu korun ročně. Po volbách v roce 2021 brali sociální demokraté každý rok 9,4 milionu korun a komunisté 7,4 milionu korun.
Sněmovní hnutí ANO, STAN a SPD, a také Piráti a Motoristé sobě dostanou za čtyři roky na činnost po 40 milionech korun, což je maximální výše dotace pro samostatně kandidující uskupení. Koalice Spolu vyinkasuje za volební období 85 milionů korun, když zákon pro koalice příspěvky na činnost od příštího roku zvedá.
Za mandáty bude dostávat ANO ročně 72 milionů korun místo 64,8 milionu Kč. Spolu obdrží 46,8 milionu Kč, dosud měly strany sdružené v této koalici dohromady 63,9 milionu korun. Hnutí STAN bude dostávat za poslance 19,8 milionu korun za rok místo dosavadních 29,7 milionu Kč a Piráti 16,2 milionu korun místo 3,6 milionu Kč. Hnutí SPD klesne roční dotace za poslanecké mandáty z 18 milionů na 13,5 milionu korun. Motoristům sobě bude ze sněmovních mandátů plynout 11,7 milionu korun za rok.
Součet výnosů stran za hlasy, příspěvky na činnost a poslanecké mandáty v mil. Kč:
|
Strana, hnutí nebo koalice
|Předpokládané výnosy za období 2025 - 2029
|
Předpokládané výnosy za období 2021 - 2025
|
ANO
|
522
|
445
|
Spolu
|
403,5
|
445
|
STAN
|
182,4
|161,8
|
Piráti
|
155,3
|95,34
|
SPD
|
137,8
|
163,4
|Motoristé sobě
|
124,9
|
-
|Stačilo!
|
58,6
|
-
|
Přísaha
|
-
|
62,8
|
SOCDEM
|
-
|
62,6
|
KSČM
|
-
|
49
|
Trikolora, Svobodní, Soukromníci
|
-
|
14,8
Zdroj data ČSÚ, výpočet ČTK