SPD se vzteká. Experti ji vidí jako hrozbu

Za neplatiče alimentů možná bude poskytovat výživné na děti stát, který by pak dlužnou částku vymáhal zpět do rozpočtu. Sněmovna v dnešním úvodním kole podpořila hned dvě obdobné předlohy poslanců ČSSD a KSČM, které by zavedly zálohované, nebo náhradní výživné. Klubům ODS a TOP 09 se nepodařilo prosadit zamítnutí návrhů už v prvním čtení.