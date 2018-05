Policie stíhá bývalého ministra práce Drábka kvůli dotačnímu podvodu

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Exministr práce Jaromír Drábek z TOP 09 čelí stíhání spolu se dvěma bývalými kolegy kvůli přípravě dotačnímu podvodu. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) je obviňuje z nekalého čerpání peněz z Fondu dalšího vzdělávání (FDV), kterému kryl pokus o zpětnou změnu zákona. Drábek, který o stíhání ví už od února, vše popírá s tím, že se jedná o vykonstruované obvinění.

"Věc se týká transformace organizace Institut výchovy bezpečnosti práce na státní příspěvkovou organizaci Fond dalšího vzdělávání, dle závěrů kriminalistů NCOZ bez opory v zákoně," uvedl Ibehej. Podle něj i bývalý vedoucí oddělení byl obviněn pro přípravu dotačního podvodu. Dva obvinění podali stížnost kvůli zahájení stíhání a státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze o ní zatím nerozhodl, dodal Ibehej. Další informace centrála zatím poskytovat nebude.

Podrobnosti nechce sdělovat ani ministerstvo práce. Podle mluvčího ministerstva práce Vladimíra Řepky se škoda vyčíslí v trestním řízení, do něhož se ministerstvo přihlásilo jako další poškozený. "Ministerstvu práce a sociálních věcí bylo oznámeno zahájení trestního stíhání bývalého ministra a dalších pracovníků MPSV pro dotační podvod," uvedl mluvčí resortu.

Dodatečné vlepení mimo zákon

Fond dalšího vzdělávání (FDV) existuje od roku 2011 jako příspěvková organizace ministerstva práce. Vznikl kvůli čerpání peněz z evropských fondů na projekty ke zlepšení zaměstnanosti. Drábek resort vedl od července 2010 do října 2012. Na svém webu dnes uvedl, že je stíhán za to, že v letech 2011 až 2012 opakovaně podepsal změnu zakládací listiny fondu a protiprávní změny měl podle policie provést úmyslně. FDV pak čerpal peníze z rozpočtu z peněz na politiku zaměstnanosti. "Proti věcné stránce čerpání nejsou v usnesení žádné námitky, napadán je jen předchozí podpis změny zřizovací listiny, tedy čistě formální akt," napsal na webu Drábek. Obvinění označil za vykonstruovaná.

Policisté zasahovali na ministerstvu kvůli fondu v prosinci 2016. Tehdy přišli pro dokumenty a další materiály. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) v červenci 2015 uvedl, že ministerstvo práce při zřizování fondu porušilo zákon. Resortu se podařilo ukotvit fond do legislativy dodatečně, dostal se do novely o zaměstnanosti. Podle dřívějších informací tak Evropská komise mohla fond vyhodnotit jako neoprávněného příjemce evropských peněz a hrozilo vracení dotací do Bruselu. Fond vedl například od roku 2012 kritizovaný projekt Stáže ve firmách za plánovanou částku 800 milionů - 680 milionů z fondů EU a 120 od státu.