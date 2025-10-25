IQ není vše. Jak poznáte, že jste emocionálně inteligentnější než většina?
25. 10. 2025 – 9:35 | Magazín | Žanet Ka
Zapomeňte na IQ testy. O úspěchu i spokojenosti dnes rozhoduje něco jiného- schopnost rozumět emocím. Pokud se poznáte v následujících pěti situacích, vaše emoční inteligence je pravděpodobně nadprůměrná.
V současné době, kdy se svět mezilidských vztahů i pracovních týmů stále více zaměřuje na „jemné dovednosti“, získává pojem emoční inteligence (EI) významnou roli. Tento pojem poprvé definovali psychologové Peter Salovey a John D. Mayer v roce 1990 ve své klíčové studii publikované v časopise Imagination, Cognition and Personality.
Od té doby různé studie potvrzují, že lidé s vyšší emoční inteligencí mají lepší mezilidské vztahy, vyšší odolnost vůči stresu i větší úspěch při spolupráci. Například jedna studie z roku 2019 ukázala, že emoční inteligence je významně spojená s psychologickou pohodou a akademickým výkonem.
Níže najdete pět charakteristických rysů osob, u nichž lze předpokládat emoční inteligenci nad průměrem, sami si tak můžete ověřit, zda některé z nich naplňujete.
1. Vnímáte změnu nálady dříve než ostatní
Lidé s nadprůměrnou EI dokáží „nacítit“ atmosféru okamžitě, když vstoupí do místnosti- hned vědí, že něco visí ve vzduchu. Všimnou si jemného nádechu v hlase partnera, který říká „všechno je v pořádku“, přestože signály těla říkají něco jiného. Tato schopnost vyplývá přímo z modelu Salovey-Mayer, který uvádí, že vnímání emocí v sobě i v druzích je základním pilířem EI.
2. Vědomě pracujete se svou náladou a emoce využíváte
Vysoce emočně inteligentní jedinci vědí, že emoce nejsou překážkou, ale zdrojem informace a síly. Když cítíte, že rozhovor bude obtížný, počkáte, než nastane klidnější chvíle. Když vnímáte, že energii máte, pustíte se do náročnější úlohy. Moderní výzkum navíc potvrzuje, že EI lze posilovat prostřednictvím cílených programů a tréninku, například experimentální studie ukázala, že trénink EI vedl ke zlepšení dovedností u manažerů.
3. Rozumíte, proč ostatní jednají tak, jak jednají
Empatie a porozumění druhým patří k základním znakům vyšší EI. Neberete vše jako osobní útok, ale vidíte, že motivace, nálada nebo kontext hrají roli. Uvědomíte si, že kolega je klidný, protože v sobě řeší něco jiného – a podle toho přizpůsobíte své jednání. Modely EI poukazují na to, že schopnost porozumět emocím druhých vede ke zdravějším vztahům i lepší komunikaci.
4. Udržíte si klid a pomáháte stabilizovat i druhé
Regulace vlastních emocí a podpora druhých v náročných chvílích – to je další významná kompetence. Když hrozí roztržka, zhluboka se nadechnete, zvolíte jiný přístup, pomůžete uvést situaci do rovnováhy. Studie i praxe potvrzují, že lidé s vyšší EI se rychleji zotavují ze stresu a lépe navigují mezilidskou dynamikou.
5. Budujete stabilní, důvěryhodné vztahy
Vztahy s lidmi, kteří mají vysokou EI, bývají dlouhodobé a spolehlivé. Tito jedinci dokáží dávat i brát, rozumějí momentům, kdy člověk potřebuje podporu, a kdy potřebuje prostor pro sebe. Mění konflikty v příležitosti k růstu, ne v trajektorii křivdy. Výzkumy potvrzují, že EI koreluje s lepší sociální adaptací, spokojeností s životem i profesionálním úspěchem.
Proč je to důležité právě nyní
V dnešní době, kdy rapidní změny, digitalizace a mezilidská izolace kladou vysoké nároky nejen na technické schopnosti, ale především na schopnost chápat a reagovat na emoce – vlastní i druhých – se emoční inteligence stává opravdovou konkurenční výhodou. Studie z prostředí střední Evropy například ukázala, že studenti z Česka a Slovenska vykazovali významné rozdíly v EI skóre („Slovenský vzorek měl vyšší průměr než český“).
Dobrou zprávou je, že EI není statická, dá se rozvíjet. Podle výzkumu je možné prostřednictvím tréninku zlepšit své emoční dovednosti, což znamená, že každý z nás může pracovat na tom, aby byl v mezilidských situacích autentičtější, vnímavější a účinnější.
Jak rozvíjet vlastní emoční inteligenci
Emoční inteligence není vrozený dar, který máme nebo nemáme. Podle psychologických výzkumů ji lze cíleně trénovat podobně jako sval pozornosti či empatie. Výzkum z roku 2023 publikovaný v Frontiers in Psychology ukázal, že už po několika týdnech pravidelného cvičení emočních dovedností se zlepšila schopnost účastníků rozpoznávat a regulovat emoce i zvládat stres.
1. Pěstujte sebereflexi
Každý den si věnujte pár minut, abyste se zeptali sami sebe: Co právě cítím a proč? Pojmenování emocí, i těch zdánlivě drobných, je základní krok k tomu, abyste s nimi mohli vědomě pracovat. Pomáhá i psaní krátkých poznámek, které z odstupu ukážou, jak reagujete v určitých situacích.
2. Trénujte empatii v malém
Zkuste si všimnout nálady lidí kolem sebe. Všímejte si tónu hlasu, tempa řeči, drobných gest. Nepředpokládejte hned důvody, jen pozorujte. Tento tichý trénink vnímavosti posiluje schopnost číst emoční podtexty bez domněnek.
3. Reagujte vědomě, ne impulzivně
Když cítíte, že přichází stres nebo hněv, zastavte se- doslova. Vědecky ověřené techniky jako mindful breathing (vědomé dýchání) nebo krátká pauza před reakcí pomáhají snížit aktivaci limbického systému a umožňují jednat s větší rozvahou.
4. Buďte laskaví i k sobě
Sebesoucit, o němž píše například profesorka Kristin Neffová (Self-Compassion, 2011), je klíčem k vyrovnané emoční inteligenci. Když jste shovívaví k vlastním chybám, dokážete stejnou laskavost nabídnout i druhým.
5. Hledejte autenticitu
Vysoce emočně inteligentní lidé nejsou vždy perfektně klidní, jsou pravdiví. Dokážou přiznat zranitelnost, vyjádřit hranice, nebo říct „teď potřebuji chvíli pro sebe“. Emoční zralost znamená nebát se být skutečný.