Hokejisté porazili Švýcary 5:3 a v neděli budou hrát o vítězství na turnaji
13. 12. 2025 – 20:37 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští hokejisté porazili v Curychu domácí Švýcarsko 5:3 a v neděli se utkají na druhé akci seriálu Euro Hockey Tour s neporaženým Švédskem o vítězství na Švýcarských hrách.
Hrdinou utkání byl útočník Filip Chlapík, který se prosadil dvakrát. Skórovali také Michael Špaček, Daniel Voženílek a Ondřej Beránek.
Utkání předcházel slavnostní ceremoniál, při kterém domácí ocenili dlouholetého kapitána reprezentace Andrese Ambühla, jenž před sezonou ukončil kariéru.
Fakt, že Švýcaři téměř 15 minut stáli na ledě, se na nich v úvodu nepodepsal. Začali aktivně a brankář Pavlát měl více práce než jeho protějšek Genoni. Gólovou šanci musel ale řešit až 11. minutě, kdy jej prověřil Haas.
Jako první se prosadil český tým, poté co o minutu později překvapil Genoniho střelou z téměř nulového úhlu Chlapík. Kapitán Sparty tak navázal na vydařený listopadový zápas proti Švýcarsku v Tampere, kde skóroval dvakrát a připsal si tři body.
Švýcaři ale dokázali ještě v první třetině vyrovnat: Pyrochtovo zaváhání v rozehrávce potrestal z brejku Thürkauf, který prostřelil Pavláta. Otočit vývoj mohl Riat, českého gólmana však nepřekonal a Špaček o pár sekund později vrátit vedení výběru kouče Radima Rulíka. S jistotou zakončil pohlednou kombinaci druhého útoku.
Češi poté nevyužili první přesilovku a sami v premiérovém oslabení inkasovali. Dlouho se sice bez větších problémů bránili, jenže patnáct sekund před plánovaným návratem Špačka na led našel Andrighetto najetého Simiona a ten zamířil přesně. A mohlo být hůř, Pavlát však další šanci Moye zlikvidoval.
Na začátku třetí části Švýcaři nevyužili druhou početní výhodu, vytvořili si ale herní převahu, v níž pokračovali i po Pyrochtově návratu na led. Zatímco Pavlát si připisoval zákroky, pozornost Genoniho prověřil až v 47. minutě Kantner.
O dvě minuty později český tým již potřetí v utkání vedl. Královu střelu od modré tečoval Voženílek a potvrdil vydařený večer Špačkovy formace. Češi však vedli jen 58 sekund. Pavlát vyrazil Riatovu střelu přímo k Thürkaufovi, jenž rychle vyrovnal.
I tentokrát se ale Češi dokázali dostat zpět do vedení, individuálně se prosadil Chlapík. Na jeho druhý gól domácí už neodpověděli, naopak při power play popáté inkasovali.