Když jste nachlazení, tyto potraviny vám mohou uškodit
13. 12. 2025 – 11:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Nemoc má zvláštní schopnost vracet nás k jednoduchosti. Ležíte doma, bolí vás hlava, pálí v krku a všechno, co chcete, je cítit se aspoň trochu líp. V tu chvíli často saháme po jídle, které známe a které nám má dodat pocit útěchy. Něco sladkého. Něco výrazného. Něco, co nám na chvíli zvedne náladu.
Jenže tělo, které bojuje s virem, má jiné priority než naše chutě. A občas je dobré ho poslechnout.
Pálivé jídlo: pocit, že se vám uleví… ale jen na chvíli
Možná to znáte. Dáte si něco ostrého a na pár minut máte pocit, že se vám uvolnil nos a konečně se nadechnete. Není to náhoda. Pálivé látky dokážou podráždit receptory v nose a vytvořit krátký pocit úlevy.
Jenže ten pocit netrvá dlouho. Zato podrážděný krk, pálení žáhy nebo rozhozený žaludek ano. Když vás kromě rýmy bolí i v krku nebo je vám nevolno, pálivé jídlo tělu spíš přitíží. To, co se tváří jako pomoc, se rychle změní v další problém.
Alkohol: falešný pocit „zahřátí“, skutečná zátěž
Sklenička na zahřátí nebo „dezinfekci“ patří k největším mýtům, které se s nachlazením táhnou. Alkohol sice může na chvíli otupit nepříjemné pocity, ale zároveň bere tělu přesně to, co v nemoci potřebuje nejvíc: vodu, energii a klid.
Oslabuje imunitu, dehydratuje organismus a narušuje spánek. Tělo pak nebojuje jen s virem, ale i s následky alkoholu. A to je bitva, která se zbytečně protahuje.
Tučná a smažená jídla: když je i trávení unavené
Ve dnech, kdy je vám špatně, není trávicí systém ve formě. Přesto ho často zatížíme těžkými tučnými jídly – hranolkami, brambůrky, fast foodem. Možná proto, že nám mají zlepšit náladu.
Jenže těžká jídla zpomalují trávení, zvyšují zánět v těle a často přidají nevolnost, nadýmání nebo bolest břicha. Když je tělo oslabené, potřebuje spíš jemnost než další výzvy.
Sladkosti a limonády: tichý sabotér uzdravení
Cukr je zrádný. Dodá rychlou energii, ale jen na chvíli. Pak přijde únava, podráždění a pocit, že je vám ještě hůř než předtím.
Sladké nápoje a sladkosti navíc nepomáhají s hydratací, zvyšují zánět a mohou zpomalit imunitní reakci. Je to nenápadné, ale účinné brzdění procesu, který má tělo přirozeně nastartovaný.
Co naopak dává tělu smysl
Když jste nemocní, není čas řešit dokonalý jídelníček. Je to chvíle, kdy má jídlo fungovat jako tichý spojenec.
Tělu většinou udělají dobře:
- teplé vývary, které zahřejí a hydratují,
- bylinné čaje,
- jednoduché kaše z rýže nebo vloček,
- banány, jablečné pyré,
- ovoce bohaté na vitaminy,
- lehké bílkoviny,
- kokosová voda nebo jemně ředěné šťávy.
Nic složitého. Nic přehnaného. Jen věci, které tělo nezatěžují.
Nemoc není slabost. Je to žádost o klid
Nachlazení není trest ani selhání. Je to signál, že tělo potřebuje zpomalit. A někdy je největší pomoc právě v tom, že mu přestaneme házet klacky pod nohy.
Možná se neuzdravíte přes noc. Ale když se vyhnete potravinám, které imunitu zbytečně brzdí, dáváte tělu prostor, aby si dělalo svou práci.
A to je někdy víc než jakýkoli „zaručený trik“.