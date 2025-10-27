Láska pod koly auta: Žena se vdala za muže, kterého zachránila při nehodě
27. 10. 2025 – 20:11 | Zpravodajství | Alex Vávra
Když se Kirsty zastavila u nehody, aby pomohla zraněnému muži, netušila, že právě drží v náručí svého budoucího manžela. Z náhodného setkání uprostřed chaosu se zrodil příběh lásky, který dnes končí svatbou na místě, kde všechno začalo.
Někdy se osud rozhodne napsat ten nejneuvěřitelnější scénář. Kirsty Southernová se vracela z plavecké lekce, když uviděla, jak auto srazilo muže na přechodu pro chodce v britském městě Corby. Kolo vozidla mu rozdrtilo nohu a on v šoku bušil do dveří u řidiče, snažil se dostat ven, ale marně.
Bez váhání k němu přiběhla. Nevěděla, co má dělat, neměla žádné lékařské vzdělání, ale instinkt jí napověděl, že musí jednat. Klečela vedle něj, držela mu hlavu v klíně, mluvila na něj, aby zůstal při vědomí, a snažila se ho uklidnit. Někdo křičel, že je vyškolený zdravotník, ale ve zmatku uprostřed ulice to byla právě Kirsty, kdo zraněného muže držel a dodával mu odvahu. Zůstala s ním více než čtyřicet minut, než se záchranářům podařilo dorazit na místo. A přestože šlo o dramatickou chvíli, zůstalo jí v paměti něco úplně jiného: že si během toho chaosu všimla, jak je ten muž vlastně přitažlivý. Sama se tomu dnes směje, ale tehdy prý nenápadně zkontrolovala, jestli nemá na prsteníčku snubní prsten. Neměl.
Ryan McLeod, jak se muž jmenoval, utrpěl vážné zranění kotníku. Auto ho přejelo hned dvakrát – když se řidič pokusil couvnout a omylem ho znovu zachytil pod kolem. Ryan si poranil vazy a šlachy, pohyblivost jeho nohy se trvale snížila o několik procent. V nemocnici musel podstoupit rekonstrukční operaci a dlouhé měsíce rehabilitací. Přesto nikdy neztratil nadhled a později říkal, že kdyby se mohl vrátit v čase, nic by nezměnil – protože právě tehdy potkal svou budoucí ženu.
Vesmírné načasování
Když ležel v nemocnici, zveřejnil na Facebooku výzvu, aby se mu ozvali svědci nehody. Nečekal, že se mu ozve právě ta žena, která mu zachránila život. Kirsty si příspěvek všimla, poznala jméno, a i když nejdřív váhala, nakonec napsala pár řádků. Prý původně jen ze zvědavosti, bez romantických úmyslů – ale už první zprávy mezi nimi vyvolaly něco zvláštního.
Začali si psát na Messengeru a WhatsAppu, nejdřív opatrně, pak čím dál častěji. A když konečně přišla možnost setkat se osobně, nebylo pochyb, že to, co mezi nimi vzniklo, není náhoda. Sešli se na procházce kolem jezera Boating Lake – tehdy ještě v chladném počasí, ale oba si pamatují, že jim bylo zvláštním způsobem teplo. Z přátelství se postupně stala láska. Ryan se po nehodě učil znovu chodit, a Kirsty byla po jeho boku na každém kroku. Nastěhovali se k sobě, začali budovat společný domov a společně překonávali i těžší období spojená s jeho zotavováním.
Jednoho dne, při víkendovém výletu do malebného městečka Bridgnorth, se Ryan zastavil na kamenném mostě a klesl na jedno koleno. Kirsty si nejdřív myslela, že se mu něco stalo, že ho zlobí noha. Když ale vytáhl prstýnek, pochopila, a se slzami v očích odpověděla ano.
Svatbu uspořádali na radnici v East Northamptonshire a po obřadu se přesunuli do klubu The Silver Band, kde je čekali přátelé a rodina. A nakonec přišlo to, co bylo nevyhnutelné – svatební focení přímo na přechodu pro chodce, kde se poprvé setkali. Tentokrát však Kirsty klečela vedle Ryana nikoli proto, aby ho utěšovala, ale aby se s ním smála. Dnes říkají, že jejich vztah je důkazem, že všechno v životě má svůj důvod. Že nic se neděje náhodou, že i tragická chvíle může otevřít cestu ke štěstí. Kirsty o jejich příběhu mluví s klidným úsměvem a říká, že manželství s Ryanem je jako žít v útulném milostném příběhu.
Jsou spolu v nádherné bublině, kterou si pečlivě chrání před světem. Ryan stále nosí ortézu a chodí na rehabilitace, ale nikdy si nestěžuje. Každý krok, který ho tehdy bolel, ho prý přivedl blíž k ní. A kdyby měl znovu projít vším, co se stalo, udělal by to bez váhání – protože právě ta nehoda mu přinesla největší dar, jaký mohl dostat: životní lásku.