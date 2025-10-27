Pražská burza den před státním svátkem stagnovala
27. 10. 2025 – 18:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pražská burza dnes stagnovala, index PX nepatrně klesl o 0,05 procenta na 2352,82 bodu.
Nedařilo se akciím Monety, Komerční banky ani energetické společnosti ČEZ, většímu poklesu naopak zabránily cenné papíry Erste či pojišťovny VIG. Během pracovního dne mezi víkendem a státním svátkem byl objem obchodů podprůměrný, kolem 460 milionů korun. Vyplývá to z informací na burzovním webu a vyjádření analytiků. Kurz koruny zůstal v úvodu týdne beze změny.
"Na pražské burze se dnes obchodovalo bez jednoznačného směru, nakonec uzavřela den lehce v záporu, zatímco západoevropské trhy si vesměs připisovaly zisky," konstatoval makléř společnosti Wood&Company Tomáš Hazucha. "Index PX dnes uzavřel na záporné nule s 0,05 procentním poklesem. V úterý se z důvodu státního svátku na pražské burze nebude obchodovat," dodal analytik Fio banky Martin Singer.
Akcie Komerční banky během dneška ztratily 0,94 procenta na 1051 korun, emise Monety zlevnily o 0,67 procenta na 178 Kč a akcie ČEZ odepsaly o 0,62 procenta na 1288 Kč. O 0,11 procenta na 462 Kč oslabily akcie Doosan Škoda Power a cenné papíry Philip Morris klesly o 0,22 procenta na 18.000 Kč. V minusu skončily i emise Kofoly, společnosti Gevorkyan či Photon Energy.
Naopak akcie Erste posílily o 0,74 procenta na 2032 korun, emise VIG připsaly 1,66 procenta na 1102 Kč a cenné papíry zbrojovky Colt zvýšily svou hodnotu o 0,13 procenta na 761 Kč. "Poměrně výrazný růst si zopakovaly po pátku akcie Primoco, ty si dnes připsaly sedm procent na 1070 Kč," uvedl Hazucha.
Kurz české měny se dnes oproti pátečnímu závěru nezměnil. Vůči euru koruna v 17:00 stagnovala na 24,31 Kč/EUR, k dolaru zůstala na 20,90 Kč/USD.
Kurz české měny:
|
Předchozí závěr
|
Dnes kolem 17:00
|
Kč/EUR
|
24,31
|
24,31
|
Kč/USD
|
20,90
|
20,90
Zdroj: Patria Online