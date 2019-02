Podnik, o němž mluvil ministr zemědělství kvůli polskému masu, zvažuje právní kroky

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) ve středu novinářům řekl, že v pražské restauraci U Moťáka bylo v rámci prošetřování kauzy polského hovězího nalezeno 31 kilogramů masa označeného za české. Státní veterinární správa uvedla, že u masa nebylo možné dohledat původ a datum zamražení, proto veterináři nařídili likvidaci masa. Karlínský podnik zvažuje právní kroky vůči ministerstvu zemědělství, slovy ministra v souvislosti s problematickým polským hovězím se cítí podle svého jednatele Romana Motovského poškozen.

Toman dopoledne mluvil o tom, že některé luxusní pražské restaurace, které odebíraly hovězí z problematických polských jatek, je následně vydávaly za argentinské a účtovaly si tisícikorunu za porci. "Chci vás ubezpečit, že to nešlo do žádných low-costových restaurací, byly to luxusní restaurace, speciálně v Praze. Braly to restaurace, které pak vydávají polské maso za argentinské, aby mohly prodávat za 1000 korun porci," řekl dopoledne poslancům sněmovního zemědělského výboru. Toman nechtěl konkrétní podniky uvádět, mají však podle něj asijské názvy. "A tím nemyslím čínské restaurace," dodal.

Toto tvrzení na odpolední tiskové konferenci označil za "příklad". Na dotaz novinářů pak zmínil jen restauraci U Moťáka v pražské Sokolovské ulici. Ta přes oběd nabízí klasické "hotovky" a stálé menu nevybočuje z průměrných pražských cen. Veterináři v tiskové zprávě sdělili, že se v této restauraci nejednalo jenom o hovězí maso - zajistili necelých deset kilogramů neoznačeného vepřového, necelý kilogram kuřecího a krůtího ořezu, kilogram mletého masa, přes dva kilogramy krůty a dále pak masa označená jako daněk, jelen či losos. Hovězího masa, které bylo neoznačené, našli veterináři 9,56 kilogramu. Podniku hrozí pokuta až 50 milionů korun.

"Pan ministr neví, co říká. Hovězí, o kterém se mluví, dodává firma Gaube. Nevěděli jsme, že jde o maso z Polska," řekl jednatel restaurace Motovský serveru iROZHLAS.cz. Zdůraznil, že maso na základě kontroly veterinářů zlikvidovali, k zákazníkům se žádné nedostalo. Odmítl také, že by maso z Polska zaměňovali v restauraci za argentinské. "Argentinské maso bereme úplně od jiné firmy," uvedl Motovský. Hovězí maso z Polska používají například do guláše. Nyní zvažuje právní kroky proti ministerstvu zemědělství. "Cítíme se poškozeni. Už jsem mluvil se svým právníkem a zvažujeme okamžité právní kroky," dodal jednatel.

Veterináři dále konstatovali, že v průvodních dokladech doprovázejících hovězí maso do několika restaurací v Praze byly zjištěny nedostatky. "Na dodacích listech byl uveden původ Česká republika, přestože maso bylo originálně balené a na etiketách byl jasně vyznačen původ Polsko. Státní veterinární správa zjištění dále šetří jako nesprávné značení původu masa v průvodních dokladech," uvedli.

Veterináři v polském hovězím mase z problematických polských jatek, které bylo přivezeno do Prahy, nezjistili zbytky léčiv. Maso bylo i vzhledově v pořádku. Zatím však nejsou hotové testy na salmonelu. Nejspíš tak bylo v pořádku i 56 kilogramů masa, které odebraly pražské restaurace, neboť šlo o stejnou zásilku.

Zatím veterináři od 28. ledna do pondělí odebrali na 80 vzorků zásilek polského hovězího. Dosud vyšetřili třetinu, všechny vzorky byly v pořádku.

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Jatka už byla uzavřena. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují. Do Česka se dostalo zhruba 300 kilogramů hovězího, ke spotřebitelům nebo do restaurací se dostalo 137 kilogramů.