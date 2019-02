Ani kouzlo svědky neumlčelo: Za ženskou obřízku padl přelomový verdikt

Holčička byla později umístěna do jiné rodiny a před soudem stanuli oba její rodiče - jak sedmatřicetiletá žena původem z Ugandy, tak její o pět let starší partner. Jejich jména nejsou známa, žena však ve Velké Británii žila delší dobu. Okolnosti, které hrůzný případ provázejí, jsou pak vskutku bizarní.

Matka za prvé naváděla děvčátko ke lhaní lékařům a tvrdí, že zranění, které provázelo těžké krvácení, si dítě způsobilo samo. Prý spadlo na železo a pořezalo si genitálie poté, co se snažilo dostat ke krabici sušenek. Vinu žena popírá dosud. Když jí bylo oznámeno, že je vinna, prý se rozbrečela.

Velké překvapení pak čekalo vyšetřovatele při prohlídce domu, kde se procedura odehrála. Našli dva obvázané hovězí jazyky a desítky kusů limet a dalšího ovoce s lístečky se jmény lidí - například policistů či sociálních pracovníků - zapojených do vyšetřování. Žena prý doufala, že je kouzly umlčí a ovlivní případ ve svůj prospěch...

To se nicméně - alespoň dosud - nestalo. A obviněné tak hrozí až 14 let vězení. Muže soud obvinění zprostil. Tvrdil, že v době, kdy se dívence ubližovalo, nebyl doma...

A girl of 3 mutilated and having undergone #FGM 200 million women and girls worldwide have gone through this horrific practice today U.K.’s first conviction with the #redtriangle and support the #endFgm in a generation @FreedomCharity https://t.co/gm420YjqcK