Našli, moji rádcové? Fiala vybídl velvyslance k hledání všech možností v energetice

Premiér Petr Fiala (ODS) vybídl dnes v úvodu týdenní porady v Praze české velvyslance, aby hledali všechny i dosud přehlížené možnosti v energetice. Mají se podle něj soustředit na dodávky surovin, ale také třeba investice s potenciálem přeměnit ekonomiku. Česko podle něj musí pomáhat Ukrajině přečkat ruskou agresi s co nejmenšími ztrátami a v konfliktu zvítězit, širším zájmem je pak podle předsedy vlády zastavení ruského imperialismu.

Fiala označil energetiku za klíčový problém. Očekává výpadky dodávek surovin, které využívá Rusko vůči EU jako zbraň. „To si vyžaduje hledání celoevropských řešení a bude to velkou zkouškou naší solidarity,“ uvedl. V unii je podle něj nutná spolupráce. „Pokud se v zásadních problémech ocitne byť jeden jediný člen EU, kaskádovitě budou do propasti padat ostatní,“ dodal.

Krizi chápe jako nebývale silný impulz pro modernizaci energetiky. Česko podle něj čeká několik těžkých let, nutné je změnit energetický mix. „V zemích, ve kterých působíte, hledejte všechny možnosti, které by nám mohly v oblasti energetiky pomoci,“ řekl diplomatům. Nejde jen o samotné dodávky surovin, ale také o potenciální investice do přeměny české energetiky či do výzkumu nových zdrojů, uvedl. „Je třeba vystoupit mimo zaběhnuté postupy a způsoby uvažování a zaměřit se také na oblasti, které jsme doposud přehlíželi a opomíjeli,“ dodal.

Ruská agrese na Ukrajině podle Fialy nyní definuje celé mezinárodně-politické prostředí. Neexistuje podle něj nic, co by mohlo ruský útok ospravedlnit. „V prvé řadě musíme pomoci Ukrajině, aby tento konflikt přečkala s co nejmenšími ztrátami a aby nakonec zvítězila. Širším zájmem naší země je, aby byl ruský imperialismus konečně zastaven,“ uvedl. Ruské agresivní chování se podle něj příliš dlouho tolerovalo a přehlíželo.

Fiala také vyzdvihl některé dosavadní úspěchy českého předsednictví v Radě EU. „Velkou důležitost přikládáme udržení elementárního politického konsenzu,“ uvedl. Bez jednoty EU a Západu by podle něj Rusko nikdy tak silně nepocítilo dopad ekonomických sankcí. „Unijní rozhodování principem jednomyslnosti je často zdlouhavější, než bychom si přáli, ale jakmile k dohodě dojde, je pevnější,“ uvedl. Varoval před snahami princip zásadněji upravovat.

Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN) v polovině července řekl, že Česko chce v dotazníku mezi státy EU zjistit, kde si dokážou představit posun od jednomyslného hlasování k většinovému. Posun k hlasování kvalifikovanou většinou je podle něj reálný u jednotlivostí, ne u celých oblastí.

Fiala později novinářům řekl, že jednota je velkou silou Evropy. "Je v našem zájmu, abychom ten jednotný postoj Evropy udrželi. Neznamená to, že se na vše díváme stejně, ale znamená to, že z jednání klíčových orgánů odcházíme s jasným stanoviskem, které sdílejí všechny země EU," uvedl. V projevu předtím uvedl, že současný mezinárodní řád má dnes významné nepřátele, především Rusko a Čínu.

Fiala má v plánu bilanční návštěvy ministerstev, začne v úterý na dopravě

Premiér Fiala v úterý zahájí bilanční návštěvy ministerstev. Začne u místopředsedy ODS Martina Kupky na ministerstvu dopravy. O týden později, dva dny před zahájením nového školního roku, zamíří na ministerstvo školství, které převzal na konci června od Petra Gazdíka Vladimír Balaš (oba STAN).

Další úřady premiér postupně navštíví během nastávajících týdnů. Bilanční schůzky mají přinést hodnocení toho, co vláda přinesla za prvních osm měsíců svého působení. Pojmout bilanční sérii návštěv v kratším časovém úseku předsedovi vlády nedovolí program ovlivněný mimo jiné českým předsednictvím EU.