STEM: Volby by v srpnu vyhrálo ANO s velkým náskokem před ODS

Sněmovní volby by v srpnu vyhrálo opoziční hnutí ANO se značným náskokem před koaliční ODS. Mimo dolní komoru by z vládních stran skončili lidovci. Vyplývá to z volebního modelu STEM pro CNN Prima News, který televizní stanice zveřejnila v dnešní Partii Terezie Tománkové. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny by překročilo šest stran a hnutí.

Hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše by získalo 31,5 procenta hlasů a ODS 15,5 procenta. Následovalo by opoziční hnutí SPD s 11,9 procenta hlasů. Vládní Piráti by dostali 9,3 procenta, TOP 09 pak 5,6 procenta a STAN 5,5 procenta hlasů. KDU-ČSL by volilo 3,4 procenta voličů, stejně jako KSČM. Sociální demokraté, kteří po říjnových volbách vypadli obdobně jako komunisté ze sněmovny, by získali 4,8 procenta hlasů. Hnutí ANO by mohlo získat podle průzkumu až 37,8 procenta hlasů, přesvědčených voličů má 25,2 procenta. Volební jádro ODS činilo 11,9 procenta, strana ale mohla dostat až 22,3 procenta. Vyšší volební potenciál než ODS mělo hnutí SPD, a to 25,1 procenta. Skalních přívrženců mělo hnutí 8,3 procenta. O volbě Pirátů uvažovalo 17,2 procenta voličů, jistých jich bylo 6,4 procenta. Volební potenciál TOP 09 činil 17,1 procenta hlasů, volební jádro pak 3,3 procenta. Hnutí STAN by mohlo získat až 18,4 procenta hlasů, jistých jich mělo 2,7 procenta. Sociální demokraté měli 2,8 skalních příznivců, jejich zisk by ale mohl teoreticky dosáhnout až 14,1 procenta. Agentura STEM provedla průzkum od 4. do 11. srpna. Dotazovala se kombinací on-line a telefonických hovorů 2093 respondentů. V říjnových volbách do Poslanecké sněmovny zvítězila do té doby opoziční koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, pro kterou hlasovalo 27,8 procenta voličů. Dosud vládní hnutí ANO dostalo 27,1 procenta hlasů a zásluhou volebního systému o jeden mandát víc než Spolu. Žádné předvolební modely přitom vítězství Spolu nepředpokládaly, agentury favorizovaly ANO. Třetí skončila koalice Pirátů a STAN, jež dostala 15,6 procenta hlasů, do sněmovny se ale dostali jen čtyři pirátští kandidáti. SPD volilo 9,6 procenta voličů. Ostatní kandidující strany mandáty nezískaly. Vládu vytvořili občanští demokraté, lidovci, TOP 09, Piráti a STAN. Pětice stran se ve sněmovně opírá o většinu 108 hlasů. Opozice nemá ohledně hlasování o nedůvěře plán jiné vlády, míní Kupka (ODS) Opozice nemá v souvislosti s předpokládaným hlasováním sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě žádný plán „b“, míní ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka. Naopak podle lídra opozičního hnutí SPD Tomia Okamury by ve sněmovně byla možná dohoda na jiném půdorysu kabinetu. Oba politici to řekli v dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Hlasování chce vyvolat opoziční hnutí ANO v případě, že premiér Petr Fiala (ODS) neodvolá ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Kupka podotkl, že vyvolat hlasování o nedůvěře vládě je právem opozice. „Ale zároveň upozorním na to, že nemá žádný plán ‚b‘. Prostě neexistuje jiná varianta vlády, kterou by mohli vytvořit poslanci SPD a hnutí ANO, neb prostě nemají nadpoloviční většinu hlasů v Poslanecké sněmovně,“ uvedl ministr dopravy. Zpravodajství Odvolejte nekompetentního Rakušana s vazbami na mafiány, žádá Babiš Fialu Hnutí ANO chce Rakušanův konec kvůli jmenování Petra Mlejnka ředitelem civilní rozvědky navzdory jeho kontaktům s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v kauze Dozimetr. „Za vaší krátké vlády prorostly struktury mafie a organizovaného zločinu do nejvyšších pater státní správy a politiky,“ prohlásil Okamura v debatě s Kupkou. Rakušan a STAN podle lídra SPD „musí pryč“. „Jsem přesvědčen o tom, že kdyby tato vláda skončila, je možné domluvit se na lepším půdorysu,“ řekl Okamura. Hnutí SPD je podle něho připraveno v případném novém kabinetu být. Řešením by ale mohly být podle Okamury i předčasné volby. Kupka pak prohlásil, že Okamura ordinuje jen „politickou nestabilitu a národní ostudu“. „Národní ostudou jste podle průzkumů vy,“ opáčil Okamura. Zpravodajství Šéf rozvědky Mlejnek zůstává v sedle, vláda neshledala důvody k jeho odvolání Poslanec ANO Aleš Juchelka (ANO) uvedl, že hnutí zamýšlí hlasování vyvolat zejména kvůli debatě ve sněmovně. „Je ohrožena už delší dobu bezpečnost nebo bezpečnostní složky státu,“ míní. Skončit by měl podle Juchelky Mlejnek v čele Úřadu pro zahraniční styky a informace i Rakušan na vnitru. Ke svržení kabinetu je ve 200členné dolní komoře nutných nejméně 101 hlasů, opozice jich má 92. Předseda lidoveckých poslanců Marek Výborný stejně jako Kupka zdůraznil, že opozice má právo hlasování vyvolat, půjde ale podle něho o „zbytečně ztracený čas“. Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa soudí, že vyvolání hlasování může zhoršit vyjednávací pozici Česka v Evropské unii. „Českou republiku jako takovou to poškozuje a tyhle spory bychom měli vyřešit, až (české) předsednictví (Evropské unii) skončí,“ uvedl. Mohlo by vás zajímat ANO mírně posílilo, volby by vyhrálo před ODS a SPD

