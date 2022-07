Dobrá zpráva pro ČR a Evropu: Europoslanci podpořili zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Poslanci Evropského parlamentu dnes podpořili dočasné zařazení jádra a plynu mezi zelené investice. Na plénu odmítli námitku proti takzvané taxonomii prosazovanou zvláště levicovými frakcemi.

Cílem pravidel, která podporuje většina členských zemí včetně Česka, je motivovat investory k podpoře energií nahrazujících například ropu či uhlí. Dnešním hlasováním padla poslední překážka pro přijetí těchto pravidel.

Proti taxonomii dnes hlasovalo 278 zákonodárců, podpořilo ji 328 poslanců. Pro její odmítnutí přitom bylo potřeba 353 hlasů.

Taxonomii podpořila výrazná většina českých europoslanců. Podle českého premiéra Petra Fialy hlasování dopadlo „výborně, tak, jak jsme potřebovali“. „To, co se tady odehrálo, umožňuje České republice využívat jádro jako podporovaný čistý zdroj, a to má pro nás zásadní důležitost,“ řekl českým novinářům před odletem ze Štrasburku zpět do Prahy. Fiala před hlasováním v projevu na plénu EP vyzval poslance, aby „křehký kompromis“ v podobě návrhu Evropské komise neodmítli, a o věci také v úterý večer jednal s vybranými členy EP.

Odpůrci jádra a plynu argumentovali zejména tím, že tyto zdroje nejsou ekologické, a nelze je proto využívat při přechodu na čisté hospodářství. Jejich stoupenci naopak tvrdí, že bez těchto dvou zdrojů se EU nedokáže zbavit zejména uhlí, které produkuje výrazně větší emise.

Evropský parlament odmítl návrh, aby nebyly jádro a plyn označeny za přechodné a čisté zdroje. To je výborná zpráva nejen pro Českou republiku, ale i pro celou Evropu.



Otevírá se nám tak cesta k energetické soběstačnosti, která je pro naši budoucnost naprosto klíčová. — Petr Fiala (@P_Fiala) July 6, 2022

„Je to černý den pro ochranu klimatu. Dnes tady vyhrála plynová a jaderná lobby,“ komentoval výsledek hlasování německý zelený europoslanec Rasmus Andresen. Podobně nespokojení byli i zástupci druhé nejpočetnější frakce socialistů, podle jejichž prohlášení jde o „zradu klimatických ambicí“. Připomněli také, že dnešní hlasování dopadlo opačně než předchozí rozhodování klíčových výborů, které námitku podpořily.

Naproti tomu spokojení byli s výsledkem zástupci nejpočetnějších lidovců a také liberálové. „Tyto energie nejsou postaveny na stejnou úroveň jako obnovitelné zdroje a jsou stanoveny jasné podmínky,“ zdůvodnil svou podporu taxonomie liberální francouzský šéf výboru pro životní prostředí Pascal Canfin.

Výsledek hlasování doprovodila přímo v plenárním sále hlasitým projevem nesouhlasu skupina mladých aktivistů, kteří přišli oblečení v tričkách potištěných velkými písmeny dávajícími dohromady nápis „zrada“. Desítky aktivistů odmítajících taxonomii či naopak podporujících jádro se shromáždily i před budovou EP.

Rozhodnutí EP o jádru a plynu je podle Fialy výborná zpráva pro ČR i Evropu

Rozhodnutí Evropského parlamentu je výbornou zprávou nejen pro ČR, ale i pro celou Evropu. „Otevírá se nám tak cesta k energetické soběstačnosti, která je pro naši budoucnost naprosto klíčová,“ uvedl v reakci na hlasování europoslanců na sociálních sítích premiér Petr Fiala (ODS). Za vítězství zdravého rozumu to označil i bývalý ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO).

„Stálo nás to obrovské úsilí. V posledních dvou letech jsme společně s Francií a dalšími zeměmi vyvinuli velký tlak a z jádra, které bylo téměř odepsané, jsme nakonec udělali klíčový bezemisní zdroj. Je dobře, že součástí je i plyn, který bude plnit úlohu přechodového zdroje,“ sdělil ČTK Havlíček.

Europoslankyně Pirátů Markéta Gregorová dopoledne v televizní debatě na CNN Prima News řekla, že námitku podpoří. Uvedla, že jí vadí zařazení plynu, který se podle ní dostal do taxonomie mimo jiné na základě tlaku ruských lobbistů.

„Dnešní rozhodnutí Evropského parlamentu k taxonomii pomůže vybudovat udržitelnou a bezpečnou energetiku budoucnosti. Vítám tento výsledek a děkuji všem, kteří k tomuto úspěchu přispěli,“ napsal na twitteru ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN) označil výsledek hlasování za dobrou zprávu pro české předsednictví v Radě EU. „Moderování diskuse o dalších složitých otázkách může probíhat v konsensuální atmosféře,“ dodal na twitteru.

Rozhodnutí europoslanců uvítal také další bývalý ministr průmyslu a nyní jihočeský hejtman a předseda Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS). „Teď ještě vnímat, že každý stát má jiné klimatické podmínky, jiné zdroje, jinou historickou závislost na Rusku, a proto není možné všechny státy, na cestě k čistější a nezávislé energetice, posuzovat stejně,“ podotkl na twitteru.

Podle europoslankyně Kateřiny Konečné (KSČM) si Evropský parlament zachoval zdravý rozum. Energetická společnost ČEZ a česká vláda by nyní měly urychlit dostavbu elektráren Dukovany i Temelín, napsala na twitteru.

Dnešní rozhodnutí Evropského parlamentu k taxonomii pomůže vybudovat udržitelnou a bezpečnou energetiku budoucnosti. Vítám tento výsledek a děkuji všem, kteří k tomuto úspěchu přispěli. — Jozef Síkela (@JozefSikela) July 6, 2022

Kompromisní návrh taxonomie přijatý Evropskou komisí obstál před námitkami členů Evropského parlamentu. Pro české předsednictví je to dobrá zpráva. Moderování diskuse o dalších složitých otázkách může probíhat v konsensuální atmosféře. pic.twitter.com/NpMqXvheQk — Mikuláš Bek (@MikulasBek) July 6, 2022

Europoslanci dnes zařadili jádro a plyn mezi zelené investice. Super

Teď ještě vnímat, že každy stát má jiné klimatické podmínky, jiné zdroje, jinou historickou závislost na Rusku a proto není možné všechny státy, na cestě k čistější a nezávislé energetice, posuzovat stejně. — Martin Kuba (@Kuba_Martin) July 6, 2022

Jsem ráda, že Evropský parlament si zachoval zdravý rozum a odmítl námitku k zařazení jaderné a plynové energetiky v preferovaných technologiích. Teď je na ČEZu a české vládě, aby urychlili dostavbu Dukovan, ale i Temelína. — Kateřina Konečná (@Konecna_K) July 6, 2022

Čeští europoslanci vesměs taxonomii podpořili

Téměř všichni čeští europoslanci dnes při klíčovém hlasování o pravidlech označovaných jako taxonomie podpořili dočasné zařazení energie z jádra a plynu mezi zelené investice. Většina z nich se snažila lobbovat u svých kolegů v obavách z možného úspěchu námitky prosazované zejména levicovými frakcemi. O tom, jak velký bude mít taxonomie skutečně dopad na budoucnost energetiky, podle poslanců rozhodne zejména to, zda se jí budou finanční instituce a investoři skutečně řídit.

Cílem dokumentu, který prosazovala většina členských zemí včetně Česka, je motivovat investory k podpoře zdrojů, kterými chce řada států nahrazovat uhlí či ropu. Čeští europoslanci z vládních i opozičních stran se k hlasování postavili nebývale jednotně. „V případě Česka téměř 40 procent domácností bere energii vyrobenou v jaderných elektrárnách, to je pro mě ten hlavní důvod,“ vysvětlila místopředsedkyně EP Dita Charanzová z liberální frakce svou podporu pro taxonomii. Stejně jako ona hlasovalo i dalších pět poslanců zvolených za opoziční hnutí ANO.

Proti námitce, jejíž přijetí by patrně taxonomii nadobro poslalo k ledu, bylo i pět českých členů nejpočetnější lidovecké frakce patřících do stran vládní koalice. „Teprve se ukáže, jak účinný tento nástroj bude, podle toho, jaké budou preference investorů,“ poznamenal Luděk Niedermayer (TOP 09). Nová pravidla žádné investice nezakazují ani neslibují jejich veřejnou podporu a mají být pouze návodem. Podle Niedermayera bude klíčové, jak se k nim postaví banky či zda je budou respektovat lidé, kteří chtějí někam vložit své peníze. Význam má ale podle něj taxonomie v tom, že zabrání „greenwashingu“ neboli zavádějícímu označování některých klimaticky nešetrných zdrojů či projektů za ekologické.

Pravidla získala podporu také čtyř europoslanců ODS patřících do konzervativní frakce, která jako jediná námitku proti taxonomii odmítla jednomyslně. „Kdyby to dneska dopadlo z našeho pohledu špatně, tak by to zásadně ovlivnilo ten tendr,“ řekl po hlasování Alexandr Vondra s odkazem na nedávno zahájené výběrové řízení na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany, na kterou by pro firmy mohlo být bez taxonomie složitější sehnat peníze. Vondra dodal, že jeho frakce prosadila, aby se o taxonomii hlasovalo po jménech a výsledek byl u jednotlivých poslanců dohledatelný. To podle něj změnilo rozhodnutí například části francouzských liberálních poslanců ze strany prezidenta Emmanuela Macrona, který je stoupencem jádra.

Získat hlasy se ve své socialistické frakci snažila Radka Maxová, jejíž politický klub patřil k hlavním iniciátorům námitky. „Bude-li EU investovat do jaderného sektoru, bude garantovat bezpečnost dodávek energie, která je v současné době tak cenná,“ prohlásila poslankyně

Pro jádro a plyn hlasovali dnes i dva čeští poslanci patřící do nacionalistické frakce a komunistka Kateřina Konečná, která tak učinila jako jediná ze své krajně levicové ekologické frakce.

Výjimkou mezi českými zákonodárci EP tak byla pouze trojice pirátských poslanců, které stejně jako celý jejich klub zelených námitku podpořilo. „Ve chvíli, kdy tady máme jasnou strategii, jak se od ruského plynu co nejdříve odstřihnout, nedává smysl budoucí investice směřovat právě (ruskému prezidentu Vladimiru) Putinovi,“ zdůvodnil pirátský europoslanec Mikuláš Peksa nesouhlas s podporou plynu. Jádro jemu ani jeho kolegům nevadí, ale odděleně o obou zdrojích hlasovat nešlo.