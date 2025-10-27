Podle horoskopu vás čeká hlavně uzdravení, někdo se bude muset opřít o své hodnoty
27. 10. 2025 – 9:53 | Magazín | Natálie Kozak
Hvězdy napovídají, že tento týden bude plný citlivosti, uzdravení i nových vhledů. Někde se bude hodit mlčení, jinde odvaha otevřít srdce.
Beran
Tento týden vám vesmír přináší zvýšenou citlivost. Všechno vnímáte silněji- tón hlasu, nepatrná gesta, nevyřčené myšlenky. Neberte to jako slabost, ale dar: vaše intuice je nyní přesná jako kompas. Jen pozor, abyste nepřebírali cizí emoce. Potřebujete hranice, které chrání vaše vlastní světlo.
Býk
Ve vztazích se může objevit nečekaná jiskra originality. Možná potkáte někoho s neobvyklým pohledem na svět, kdo ve vás probudí zvědavost. A pokud už partnera máte, otevřete se drobným změnám, právě ty oživí vaše pouto. Udržte si klid a vyváženost, které jsou pro vás přirozené, ale nezavírejte se před novým.
Blíženci
V práci zazáříte. Vaše soustředění i energie působí jako magnet- lidé se na vás dívají s respektem, i když si to možná ani neuvědomujete. Přesto si hlídejte odpočinek, protože vaše mysl jede naplno. Ticho a čerstvý vzduch vám udělají zázraky.
Rak
Vidíte souvislosti, které ostatním unikají. Umíte propojit lidi, nápady i plány. Vaše empatie je tento týden vaší silou i zodpovědností. Když zachováte vnitřní klid, můžete být inspirací pro ostatní. Dejte si však pozor, abyste se nevyčerpali v pomoci druhým- někdy stačí jen být.
Lev
Období introspekce. Váš vnitřní svět volá po tichu a po upřímnosti. Není to čas na velká gesta, ale na hluboké pochopení sebe sama. Když se dokážete podívat pravdě do očí, získáte sílu i jasnost, které vám nikdo nevezme. Hvězdy radí chránit svou energii a nepouštět do ní chaos cizích názorů.
Panna
Harmonie je vaše téma týdne. Daří se vám vyvažovat práci i odpočinek, rozum i cit. Lidé kolem vás vám naslouchají, vaše slova mají váhu. Je to skvělý čas k urovnání nedorozumění a jemnému doladění vztahů. Věci konečně zapadnou na své místo.
Váhy
Vaše zodpovědnost a preciznost se konečně dočkají uznání. Tento týden přináší spravedlnost, ať už v práci, nebo v osobním životě. Hvězdy stojí na vaší straně, když zůstáváte věrní svým hodnotám. Všimněte si, že klid přichází ve chvíli, kdy přestanete vysvětlovat, proč jste, jací jste.
Štír
Lidé kolem vás vám dávají najevo, že na vás záleží, ať už přátelsky, nebo s jiskrou. Je to čas otevřenosti, sdílení plánů i snů. Pokud se objeví někdo nový, může vnést do vašeho života důležité poselství. Nepřehlédněte znamení, která vám vesmír nenápadně posílá.
Střelec
Vaše srdce se otevírá. I ticho mezi vámi a vaším protějškem teď mluví víc než slova. Pokud jste single, může vás potkat někdo, kdo místo velkých gest nabídne opravdovou blízkost. Dovolte si ji přijmout. Tento týden přeje lásce, která zraje pomalu, ale jistě.
Kozoroh
Minulost se může nečekaně ozvat- setkání, zpráva, sen. Není to nutně návrat, spíš připomenutí, že už jste dál. Užívejte si přítomnost, lehkost a smích. Nic nemusíte řídit ani dokazovat. Stačí být a nechat věci plynout. Klidná mysl bude vaší nejlepší ochranou.
Vodnář
Tento týden vládne ticho. A právě v něm se skrývá síla. Říkejte méně, naslouchejte více. Vyhněte se sdílení osobních tajemství, ne všichni kolem vás mají čisté úmysly. Vaše intuice vám přesně napoví, komu věřit. A pokud se ozve srdce, nechte ho mluvit beze slov.
Ryby
Vaše vnímavost a empatie jsou na vrcholu. Cítíte, co se děje pod povrchem, i když to nikdo nevysloví. Používejte tento dar s rozmyslem, vaše slova teď mohou uzdravovat i zraňovat. Týden přeje rozhovorům, které něco skutečně změní.
Shrnutí týdne: Citlivost, intuice a návraty k sobě samým. Tento týden přináší ticho, které léčí, a odvahu dělat věci srdcem, ne z povinnosti. Hvězdy napovídají: méně mluvte, více vnímejte. Co má přijít, k vám najde cestu samo.