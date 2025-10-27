V Německu museli kvůli ptačí chřipce utratit už zhruba 400.000 kusů drůbeže
27. 10. 2025 – 11:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Chovatelé drůbeže v Německu už museli kvůli šíření ptačí chřipky utratit zhruba 400.000 ptáků.
Vyplývá to ze statistiky veterinárního Institutu Friedricha Loefflera (FLI), o které dnes informovala agentura DPA. Veterináři přitom upozorňují, že šíření nakažlivého typu ptačí chřipky H5N1 zdaleka není na vrcholu.
"Podobná čísla jsme měli už v roce 2021, zatím nejsilnějším roce ptačí chřipky," uvedla ředitelka FLI Christa Kühnová. Nejhorší situace je podle ní ve spolkových zemích Meklenbursko-Přední Pomořansko a Braniborsko na severovýchodě Německa. V jednom tamním podniku museli utratit 150.000 nosnic, v dalším 130.000 ptáků. Tisíce kusů drůbeže museli preventivně utratit i v dalších spolkových zemích.
Nákaza se nyní rychle šíří hlavně kvůli podzimní migraci volně žijících ptáků. V nepoznané míře se nákaza letos dotkla jeřábů, úřady hovoří o masovém úhynu na místech, kde se ptáci shromažďují k cestě na jih.
Ptačí chřipka je virové onemocnění zvířat, zejména ptáků, ale vyskytla se už také u prasat, psů a koček. Z volně žijících ptáků postihuje nejčastěji labutě a divoké kachny, které jsou přenašeči nemoci už několik staletí a pro které virus není tak nebezpečný jako pro drůbež. Nejsou zprávy o tom, že by se nákaza podtypem viru chřipky H5N1 přenesla na člověka.