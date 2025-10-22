Mohou zvířata vnímat jiné světy? Věda naznačuje, že ano
22. 10. 2025 – 11:05 | Magazín | Natálie Kozak
Vědci už léta zkoumají, proč zvířata reagují na podněty, které lidé vůbec nevnímají. Kočky vidí ultrafialové světlo, psi slyší infrazvuk a zachycují pachy v téměř neuvěřitelných koncentracích. Je tedy „mystické“ chování zvířat skutečně nevysvětlitelné, nebo jen prozatím nepochopené?
Kdo má doma kočku nebo psa, ví, jak zvláštní chvíle to mohou být. Ztuhne uprostřed místnosti, upřeně se dívá do prázdna, srst se jim lehce zježí, a vám přeběhne po zádech mráz. Co tam vidí? Proč reaguje na něco, co my nevidíme? Tato otázka fascinuje lidstvo odedávna. Vždyť právě zvířata bývala v dávných kulturách spojnicí mezi světem lidí a světem neviditelným, nositeli zpráv, ochránci i průvodci do říše, která nám zůstává skrytá.
Od posvátných koček po strážce krbu
Ve starověkém Egyptě byla kočka ztělesněním ochrany a milosti. Lidé věřili, že chrání domov před zlými duchy, a kdo ublížil kočce, provinil se proti bohům. Naopak ve středověké Evropě se zvíře s nočními reflexními očima stalo symbolem strachu, černá kočka byla dokonce poslem ďábla a průvodkyní čarodějnic. Na slovanském území se víra přetavila do něhy a úcty: kočka byla strážkyní krbu, pes ochráncem prahu a ptáci poslové duší. Když zvíře náhle zpozornělo nebo zíralo do prázdného rohu, věřilo se, že tam přebývá duch. A pokud pes vyl do tmy bez zjevné příčiny, říkalo se, že odhání zlé síly.
Tyto pověry se nevytratily ani v moderním světě, jen změnily kabát. Zatímco dříve se o mystice mluvilo s posvátnou úctou, dnes ji často objevujeme prostřednictvím filmů a příběhů, které vdechují zvířatům lidské emoce i duchovní vnímání. Ať už jde o fantazii, nebo metaforu, jedno je jisté: lidé touží věřit, že jejich čtyřnozí přátelé dokážou zahlédnout víc než co je viditelné.
Co na to věda?
Věda bývá opatrná. Neexistuje žádný důkaz, že by zvířata viděla duchy, ale přesto si i ti nejstřízlivější vědci kladou otázku, proč jejich smysly zachycují podněty, které my nikdy nezaznamenáme. Zvířata vidí svět jinak než lidé. Kočky dokážou vnímat ultrafialové spektrum, které lidské oko nepostřehne. Psi zase slyší infrazvuk- nízké frekvence, které se nesou zemí třeba před bouřkou nebo zemětřesením. Mnohá zvířata reagují na elektromagnetické pole, drobné vibrace, změny tlaku. Tam, kde my vnímáme klid, oni slyší šum světa.
Není proto divu, že když se pes náhle rozštěká nebo kočka sykne do prázdna, vědci mluví o „reakci na senzorické podněty mimo lidské vnímání“. Ezoterici v tom ale čtou cosi jiného: zvíře vnímá energii, která není viditelná, ale přítomná.
Most mezi světy
Fascinace touto možností vypovídá víc o nás než o nich. Potřebujeme věřit, že svět má i skrytou vrstvu, že nejsme sami, že existuje něco mezi viditelným a neviditelným. Zvířata, ta tichá, věrná stvoření, se pak stávají prostředníky mezi oběma světy. Umějí nás varovat, uklidnit i obejmout bez jediného slova. Možná proto, když kočka ztuhne uprostřed noci, na chvíli přestaneme dýchat i my. Naše racionalita se rozplyne a zůstane jen ticho. Ticho, ve kterém něco - nebo někdo - možná opravdu přechází z jednoho světa do druhého.
Ať už hledáme vědecké vysvětlení, nebo tajemství, jedno zůstává jisté: naši mazlíčci vnímají svět jinak. V jejich pohledu se odráží neviditelné vrstvy reality, ať už jsou to vůně, vibrace, nebo stíny minulosti. A tak, když se zvíře na okamžik zadívá do prázdna, stojí za to se zastavit s ním. Třeba neuvidíme to samé, ale ucítíme ten zázrak propojení, který přesahuje logiku i čas.