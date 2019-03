Včera fikce, dnes oficiální sport: Souboje světelnými meči ze Star Wars

Fiktivní svět Star Wars, u nás známý také jako Hvězdné války, který vzešel z dílny filmaře George Lucase, asi není potřeba příliš představovat. Málokteré popkulturní dílo dosáhlo takového věhlasu a našlo si cestu všude možně i nemožně. Vedle hlavní filmové série vznikly desítky dalších různých děl: od spin-off filmů a seriálů, přes knihy a komiksy, až po stolní a počítačové hry.

Obliba tohoto popkulturního molocha se ve velkém začala prolínat i do skutečného světa, a to nejen v podobě merchandisingu a cosplayerů. Najdeme třeba řadu zvířat pojmenovaných podle hrdinů z příběhu, jako je například druh gibona nazvaný na počest jedné z hlavních postav Skywalker hoolock gibbon, nebo brouk nesoucí označení podle chlupatého "Žvejkala" Trigonopterus chewbacca.

Existuje i skutečná víra jediismus, inspirovaná naukou legendárních a pro Star Wars tak typických rytířů Jedi. Za připomenutí stojí sčítání lidu v roce 2011, kdy se k této víře v České republice přihlásilo přes patnáct tisíc lidí, což bylo přibližně o dva tisíce více než v případě Svědků Jehovových. Ač se z drtivé většiny jednalo o recesisty a reálných vyznavačů sdružujících se ve Společenství Cesty síly v Česku najdeme jen pár desítek.

Nyní si Star Wars může na svůj seznam připsat další podobný úspěch, a to konkrétně ve Francii. Francouzská šermířská federace totiž na začátku minulého týdne uznala souboje s legendárními světelnými meči za oficiální sport. Ač se pochopitelně nejedná o skutečné sci-fi zbraně používané rytíři Jedi a jejich protivníky Sithy, které mají čepel z čisté energie a jsou schopné proseknout takřka cokoliv.

Místo těchto fiktivních zbraní používají skuteční šermíři propracované makety z polykarbonátu se zabudovaným světlem. Některé kousky jsou opatřeny i reproduktory a při boji vydávají typický bzučivý zvuk světelných mečů z filmů.

Na někoho může jistě působit trochu směsně, že se právě boj s takovými "hračkami" ve Francii dostal na roveň běžných šermířských disciplín, jako je boj s fleretem a šavlí, které se objevují i na olympijských hrách. Je ale třeba jít s dobou. Šermířská federace má jasný plán a za oficiálním uznáním duelů se světelnými meči vidí především perfektní příležitost, jak svůj sport oživit a přilákat mnoho nových nadšenců - především z mladé generace.

Šermíři si od tohoto kroku právě slibují i to, že dostanou mladé lidi z gauče a od počítačových her, kde "cvičí jen svoje palce", jak pro server AP News uvedl generální tajemník federace Serge Aubailly. Doufá, že atraktivní kombinace tradiční šermířské disciplíny a moderních technologií řadu lidí pořádně nadchne a rozhýbe.

Podívaná je to určitě fascinující, zvláště pokud jste zarytými fanoušky Star Wars. Oficiální souboje jdou hodně po líbivém vizuálu, a konají se tak v šeru, aby vynikly světelné meče. I ochranné pomůcky účastníků jsou částečně stylizované do futuristického vzhledu, a nejsou tak nutně jen pojistkou proti zranění, ale i fešáckým doplňkem celkové atmosféry duelů.

In France, the Force is strong with lightsaber dueling pic.twitter.com/ShwXb5cZ2H