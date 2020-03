Psí čenich poslouží jako radar na koronavirus

MAGAZÍN - Magazín autor: ave

Britové mobilizují prostředky i lidi proti epidemii koronaviru. Své čenichy přiloží k dílu také signální psi.

Psi budou v Británii odhalovat koronaviry. Chystá se je k tomu vycvičit skupina Medical Detection Dogs (Lékařští detekční psi), která má dlouholeté má zkušenosti s výcvikem psů pro detekci malárie, rakoviny, diabetu či Parkinsonovy choroby.

Tito speciálně cvičení psi (v Česku se jim říká "signální") jsou schopni zmíněné nemoci zjistit už v rané fázi, dřív než lékař i diagnostické přístroje. Rozeznají je jednoduše podle pachu.

Unikátní schopnost dává psům mimořádně citlivá čichová sliznice, zhruba dvacetkrát větší než u lidí. Ještě podstatnější rozdíl je však v čichových buňkách. Zatímco člověk jich má 10 až 20 milionů, pes na 220 milionů. Kromě toho, část mozku vyhrazená pro identifikaci pachů je u psů čtyřicetkrát větší než u člověka.

Lékařka Claire Guestová, vedoucí skupiny cvičitelů signálních psů v rozhovoru pro stanici BBC upozornila, že každá nemoc má svůj jedinečný pach a psi ho dokážou rozeznat.

V případě koronaviru by mohla být zvířata nasazena zejména ke kontrole lidí, kteří jsou infikováni, ale ještě nevykazují příznaky nemoci COVID-19, kterou koronavir vyvolává.

"Byla by to rychlá, neinvazivní a účinná detekce, šetřila by zdravotní zdroje, které by mohly být nasazeny až ve chvíli, kdy by to bylo efektivní," řekla doktorka Guestová.

Na výcviku signálních psů bude spolupracovat Durhamská univerzita a Londýnská škola hygieny a tropické medicíny. Tyto instituce by měly vypracovat postup, jak odebrat pach viru od nakažených lidí.

"Věříme, že to bude úspěšný projekt," řekl profesor epidemiologie James Logan z Londýnské školy. "Náš dřívější výzkum ukázal, že psi dokážou rozpoznat malárii s větší přesností než diagnostické přístroje doporučené Světovou zdravotnickou organizací."

Na to, aby signální psi zasáhli při nynější epidemické vlně, je už pozdě. Steve Lindsay z Durhamské univerzity však informoval, že psi by mohli být nasazeni na letištích ke kontrole pasažérů poté, co první vlna koronaviru odezní. "Byl by to nástroj prevence před návratem epidemie," sdělil profesor entomologie Lindsay.

Dodejme, že by to mohl být nástroj nejen přesný, ale i levný. Pořizovací náklady na psa jsou nesrovnatelně nižší než na lékařskou diagnostiku. Také provozní náklady jsou zanedbatelné. Pes se spokojí s běžnou stravou, laskavým zacházením a za odvedenou práci mu stačí motivační pamlsek.