Češi objevili prázdninový ráj - v říjnu 23 stupňů, prázdné pláže a levné pivo
24. 10. 2025 – 8:20 | Magazín | Žanet Ka
Zatímco doma přibývá deštivých dnů a teploty klesají, na Tenerife stále vládne léto. Ostrov věčného jara si v posledních letech zamilovali i Češi. Nabízí slunce, klid, moře i ceny, které nezruinují peněženku. A právě podzim se ukazuje jako nejlepší čas k návštěvě.
Když se ve střední Evropě začíná nebe barvit do šeda a ranní mlhy zalézají až pod kůži, mnozí z nás o to více opět touží po slunci, písku a moři. Zatímco doma se zkracují dny a teploty klesají, na Tenerife vládne i v říjnu letní nálada. Teplota tu dosahuje až příjemných letních stupňů a moře stále zůstává teplé, že si bez váhání troufne i ten, kdo se jinak koupe jen na jihu Chorvatska.
Tento Kanárský ostrov se stává novou oblíbenou destinací českých cestovatelů. A není divu. Slunce, klid a rozumné ceny z Tenerife dělají místo, kam se dá vyrazit i spontánně, třeba jen na prodloužený víkend, kdy u nás mrholí a lidé vytahují kabáty ze skříně.
Podzimní měsíce jsou pro cestování ideální. Levné letenky, poloprázdné pláže a mírné teploty tvoří kombinaci, kterou by byl hřích nevyužít. Zatímco ve střední Evropě vládne déšť a mlha, na Tenerife si lidé užívají slunce, vůni moře a také dostupné ceny: pivo tu často stojí méně než dvě eura a čerstvé ryby najdete prakticky na každém rohu.
Levné lety a spontánní rezervace se vyplatí
Cestovatelé si pochvalují, že odlety z Prahy, Vídně nebo Katovic bývají často velmi příznivé. Ubytování i pronájem auta se doporučuje řešit až na místě, na podzim mívají hotely volno a autopůjčovny lákají nízkými cenami. Ideální podmínky pro ty, kdo se rozhodují ze dne na den a nechtějí se vázat předem.
Za klidným sluncem se vyplatí zamířit zejména na jih ostrova, do oblasti Costa Adeje nebo Los Cristianos. Pláže Playa del Duque a Playa Fañabé patří k nejkrásnějším, zatímco Playa de la Tejita nabízí útočiště těm, kteří hledají ticho a prostor.
Relaxace, slunce a cenově dostupné bydlení
Mnoho návštěvníků si pochvaluje uvolněnou atmosféru ostrova. Stačí pár dní a člověk zapomene na pracovní stres i podzimní splíny. Kombinace teplého klimatu, snadné dostupnosti a nízkých cen dělá z Tenerife novou podzimní destinaci číslo jedna pro Čechy i další Středoevropany.
A pokud už vás Tenerife okouzlilo dříve a přemýšlíte, kam jinam příště, nezoufejte. Svět cestování se mění, podle mezinárodních odborníků nás čeká nová vlna zážitků, kde hraje hlavní roli autenticita.
Cestovatelé podle analýzy stále více hledají rovnováhu mezi odpočinkem a objevováním. Touží po tichu, udržitelnosti a lokálních zážitcích daleko od přeplněných turistických center. Možná i proto se Tenerife, kdysi symbol klasické dovolené, pomalu mění v ostrov, který nabízí obojí: klid i autentické kousky skutečného života pod horkým sluncem Atlantiku.