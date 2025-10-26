Bezpečné placení online: co rozhodně nemáte dělat
26. 10. 2025 – 17:59 | Zprávy | Anna Pecena
Představte si, že klidně sedíte doma, kliknete párkrát myší a z dražšího televizoru se rázem stává dražší noční můra. Ano – online nákup je pohodlný, ale právě v něm číhají pastičky, které si senior často nevšimne. Není to žádná fikce: skrze nezabezpečený web nebo falešný e-mail se mohou ztratit tisíce. Níže soubor oblastí, kterým se vyhněte jako riziku.
Nekupujte u podezřelých obchodníků
Velký propadák začíná tím, že se rozhodnete pro „výhodnou“ nabídku v e-shopu, u kterého není jasné, kdo za ním stojí. Doporučení zcela jasné: ověřte si, zda e-shop uvádí kontakty, obchodní podmínky a dobré recenze. Pokud stránky působí nedodělaně, cena je podezřele nízká a doména registrovaná nedávno — raději nedávejte své peníze ani údaje.
Nevstupovat na stránku bez „https“ / bez zabezpečení
Pokud adresa webu začíná „http://“ místo „https://“ (bez „s“) nebo v řádku prohlížeče není znázorněný visací zámek, přenášená data nejsou šifrovaná. o znamená, že někdo může průběh platby sledovat nebo zachytit číslo karty, datum platnosti či CVV kód. Ukládejte si čas na kontrolu adresy a certifikátu.
Nezadávat údaje karty na pochybné stránce nebo sdílet je
Nikdy neodesílejte své údaje, jako je celé číslo karty, datum expirace, CVV, PIN nebo jednorázové kódy, pokud stránka nebo volající nevěříte. Banky ani legitimní obchodníci tyto údaje nevyžadují prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Pokud vám někdo zavolá, že „ověřuje údaj“, a vy požadují PIN nebo SMS kód – je to upozornění.
Nepoužívat veřejnou Wi-Fi nebo nezabezpečené připojení
Platba na veřejné Wi-Fi (například v kavárně či v čekárně) je vysoké riziko. Někdo může sledovat vaši komunikaci a zachytit údaje. Pokud platíte online, používejte raději domácí Wi-Fi s heslem nebo mobilní data místo veřejného nezabezpečeného připojení.
Nenechat vysoké limity nebo nesledovat výpisy
Mnoho uživatelů si nedá práci s nastavením limitu pro online platby nebo s kontrolou měsíčního výpisu z účtu či karty. To je chyba. Pokud zůstanou limity vysoké, případný podvodník může vybrat značnou částku. Pravidelně kontrolujte svůj účet a vymažte uložení karty na e-shopech, které už nevyužíváte.
Používat dvoufaktorové ověření (např. 3D Secure)
Od prosince 2020 nebo od zavedení směrnice PSD2 platby kartou na internetu v Česku podléhají silné autentizaci. Pokud obchodník nebo platební brána tento standard nepoužívá („3D Secure“, „Verified by Visa“, „Mastercard Identity Check“), jde o výrazné riziko.
V závěru: online platba může být pohodlná a bezpečná, dokud jste obezřetní. Vyhněte se výše uvedeným chybám, sledujte svůj účet a nenechte se unést cenou. Vaše elektronické nákupy by měly být nástrojem, ne nástrahou.