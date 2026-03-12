Počasí se dnes vysměje všem plánům. Výlety raději zrušte, doporučují meteorologové
12. 3. 2026 – 11:04 | Magazín | BS
Meteorologové zchladili jarní nadšení: Dnešek totiž bude velmi doslovná studená sprcha.
Kdybychom žili na ostrovech v Británii, měli bychom to, co se týče počasí, svým způsobem jednodušší. Kdyby totiž obyvatelé Albionu řešili, zda jít, nebo nejít na výlet kvůli tomu, že by mohlo pršet, nikdo nikdy by nevytáhl paty z domu.
V Česku jsme ale na déšť a možnost toho, že nepříjemně zmokneme, přeci jen háklivější. A proto by západní polovina země měla dát pozor, protože přichází vydatné srážky.
Odborníci z ČHMÚ mluví jasně: „V Čechách je obloha převážně zatažená, na velké části území zde v noci pršelo nebo prší a během dne ještě bude pršet.“
Východní polovina je na tom lépe: „Na Moravě a ve Slezsku ještě převládá zmenšená oblačnost, přeháňky se zde vyskytly jen sporadicky večer a i dnes přes den zde zůstane část území beze srážek,“ pokračují odborníci.
„Teploty jsou většinou mezi 3 až 8 °C, ale v místech, kde je větrněji, je i kolem 10 °C, naopak kde se vítr uklidnil a ještě bylo v noci projasněno je okolo nuly,“ dodávají.
Po několika extrémních, prakticky letních dnech tak pro Čechy přichází návrat k teplotnímu normálu. A deštník raději s sebou, pokud se i tak rozhodnete nezůstat doma.