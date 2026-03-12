Česko a Maďarsko upírají lidem právo na obhájce, míní advokátka soudu EU
12. 3. 2026 – 12:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Soudní dvůr Evropské unie by měl rozhodnout, že Česko a Maďarsko porušují unijní právo, když povolují výslechy podezřelých a obviněných lidí bez přítomnosti jejich advokátů.
Navrhla to dnes generální advokátka soudu, podle jejíhož stanoviska přístup obou zemí porušuje směrnici zajišťující lidem přístup k obhájci již při policejním výslechu. Názor advokátů není pro soudce unjiního soudu závazný, obvykle k němu však přihlížejí.
Evropská komise zažalovala obě země u soudu v Lucemburku, neboť podle ní neplní svou povinnost zajistit vyslýchaným lidem přístup k obhájci, která vyplývá z unijního práva.
Generální advokátka Tamara Ćapetaová dospěla k závěru, že Praha i Budapešť porušují směrnici o právu na přístup k obhájci v trestním řízení přijatou v roce 2013. Podle této normy má člověk právo na obhájce ve všech fázích trestního řízení, pokud se ho sám nevzdá. České i maďarské úřady však umožňují výslech bez obhájce, pokud se nedostaví včas. V Česku podle soudu činí tato doba 48 hodin, v Maďarsku dvě hodiny.
"Maďarská a česká právní úprava, která obecně umožňuje výslech těchto osob bez přítomnosti jejich obhájce jen proto, že se obhájce nemohl dostavit ve stanovené lhůtě, je tedy v rozporu se směrnicí," uvedla advokátka podle tiskové zprávy soudu.
Soud obvykle vynese rozsudek do několika měsíců od zveřejnění stanoviska advokáta. Zemím žalovaným komisí může justice nařídit, aby se podřídily právu EU. Soud poté může rozhodnout o uložení pokuty.