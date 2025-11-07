Počasí na víkend: Moc pěkný konec týdne nás nečeká, chystejte deštník a teplé oblečení!
7. 11. 2025 – 6:45 | Magazín | BS
Počasí o víkendu bude velmi podzimní, náležitě se připravte.
Pokud máte na dnešek nebo víkend naplánované výlety nebo procházky, raději nic nepodceňujete. Přibalte si pěkně teplé oblečení a rozhodně nezapomeňte na deštník, protože jinak byste mohli nepříjemně nastydnout.
Dnes, v pátek, bude podle ČHMÚ ještě hezky. Sice hrozí ojediněle mrznoucí mlhy, ale během dne se bude oblačnost rozpouštět a přes den bude pořád ještě příjemných 10 až 15 °C.
V noci na sobotu ale teploty klesnou až ke 2 °C. Přes den bude zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, ojediněle mrholení. Na východě by mohlo být polojasno, odpoledne se ale zatáhne, oblačnost bude přibývat a na východě a severovýchodě území místy déšť. Přes den bude 9 až 13 °C, na západě země chladněji: 5 až 9 °C.
Neděle bude také sychravý den: Většinou bude zataženo, místy déšť nebo přeháňky, na horách i smíšené. V noci bude na nule, přes den 5 až 9 °C. Na Moravě a Slezsku o něco tepleji: Až 11 °C.
Foukat by nijak zvlášť nemělo: Dnes by se na severu Čech mohly vyskytnout nárazy větru kolem 15 m/s, jinak bude po zbytek víkendu vítr jen slabý.