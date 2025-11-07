Hrozí konec legendární Všechnopárty? Karel Šíp pořád nemá smlouvu na příští rok
7. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbený pořad je po dvaceti letech vysílání v ohrožení, Šíp se musí dohodnout s novým vedením.
Z logiky věci by se zdálo, že pořadu, který nemá nouzi o divácký zájem, nemůže hrozit žádné nebezpečí.
A Všechnopárty, jejíž taktovku třímá legendární Karel Šíp a která běží každý pátek večer už dobrých dvacet let, patří k nejsledovanějším pořadům celé televize. Strach o budoucnost pořadu proto zní trochu zvláštně, jenže... Přišlo nové vedení.
Nový generální ředitel zavedl novou organizační strukturu a televizi navíc hrozí, že by mohla přijít o příjem z koncesionářských poplatků – což samozřejmě závisí především na tom, jak moc se jisté politické strany budou držet svých předvolebních slibů.
Jisté tak momentálně není vůbec nic. Šíp by nicméně další Všechnopárty tvořil milerád.
„Budeme mít jednání o smlouvě na jaro. Uvidíme! Snad se domluvíme...“ povzdechl si pro magazín Aha!.
Nutno podotknout, že za scénář a moderování Všechnopárty dostává Šíp velmi dobře zaplaceno – dle zmíněného magazínu až 135 tisíc korun za jeden díl.
Na víc prý zálusk nemá, protože si uvědomuje, jaká je finanční situace televize:
„Nepůjde do toho s tím, že chce více peněz, protože si uvědomuje, v jakém složitém období se ČT nachází,“ uvedl nejmenovaný Šípův kolega.
Moderátor ostatně nemá nouzi, jak si nedávno všiml magazín eXtra, který Šípa zachytil při vystupování z luxusního automobilu značky Lexus.