Okamura by ANO podpořil, s ODS Babiš už asi nehne

Jednání hnutí ANO a Svoboda a přímá demokracie o programu podle šéfa SPD Tomia Okamury dospěla tak daleko, že by mohla rychle vzniknout vláda na základě odbornosti. Okamura to řekl novinářům po čtvrteční schůzce vyjednávacích týmů obou stran. Teď podle něj záleží jen na tom, jak se rozhodne hnutí ANO o tom, kde bude nakonec pro druhou vládu Andreje Babiše hledat ve sněmovně hlasy. SPD vylučuje, že by mohla podpořit vznik koalice ANO a ČSSD.