Komunisté s ANO 'ladí detaily', Ondráčka šoupli na druhou kolej

Hnutí ANO bude v nadcházejících týdnech vyjednávat o vládní spolupráci exkluzivně s ČSSD. Cílem je vytvořit menšinovou koaliční vládu, která by se opírala ve Sněmovně o podporu KSČM, řekl novinářům premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Rozhovory s ČSSD by měly trvat do 10. dubna.