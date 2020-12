PES zůstává druhý den na 64 bodech, vzestupný trend nákazy pokračuje

V neděli přibylo v Česku 1113 potvrzených případů koronaviru, což je asi o čtyři desítky více než o týden dříve. Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES je druhý den na 64 bodech, což odpovídá přísnějšímu čtvrtému (červenému) stupni pohotovosti.

Denní nárůsty ve srovnání s předchozími týdny klesaly od konce října, trend se otočil ve čtvrtek. Index PES (zde) byl 13 dní na 57 bodech, v neděli ale o sedm bodů stoupl. Důvodem bylo hlavně zvýšení reprodukčního čísla nad jedna a nárůst podílu pozitivních případů. Dostane-li se index do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu opatření. Pro zlepšení musí v nižším pásmu zůstat sedm dní, pro zhoršení tři dny. Vždy ale o změně musí rozhodnout vláda. Čtvrtý stupeň se pohybuje v rozmezí od 61 do 75 bodů.

Nedělní přírůstek nových případů koronaviru je nejnižší za týden, v neděli se ovšem testuje nejméně. Za celý týden přibylo v zemi 27 112 případů. Navzdory tomu, že se poslední čtyři dny denní nárůsty v mezitýdenním srovnání zvyšovaly, je celkové číslo stále nepatrně nižší než o týden dříve, kdy laboratoře odhalily 27 418 nakažených.

Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře v Česku celkem 546 833 nakažených, aktuálně jich je téměř 60 000. S covidem-19 dosud zemřelo 8902 lidí, počty obětí ale v posledních dnech klesají. V sobotu bylo s koronavirem hospitalizováno 4179 pacientů, skoro o 260 míň než o den dřív. Ve vážném stavu bylo 553 z nich, což znamená pokles o 23 případů. Laboratoře v sobotu provedly 12 804 testů na covid-19, jako obvykle je to výrazně méně než ve všední dny - v uplynulém týdnu to bylo v průměru zhruba 22.000 testů denně. Podíl pozitivních testů se zvýšil téměř na 26 procent, to je nejvíc od 14. listopadu.

Česko je od čtvrtka 3. prosince ve třetím (oranžovém) stupni přísnosti opatření v protiepidemickém systému, což umožnilo s omezením kapacity otevřít všechny obchody, restaurace, hotely či provozovny služeb. Premiér Andrej Babiš (ANO) ovšem nevyloučil, že kabinet bude muset uvolněné restrikce znovu zpřísnit.

Bavorsko od středy zatrhne cizincům nákupy

Od středy nebude možné jezdit na nákupy do Bavorska, tamní vláda zpřísní protikoronavirová opatření. Zákaz bude platit zatím do úterý 5. ledna. Bez karantény a negativního testu na covid-19 budou moci stále překračovat hranice pendleři a rodinní příslušníci.

"Bavorská vláda rozhodla o zpřísnění protiepidemických opatření. Pro ČR je zásadní, že od středy 9. 12. 2020 bude zakázán tzv. malý pohraniční styk (nebude tedy možné jezdit na nákupy k sousedům). Pro pendlery a rodinné příslušníky však zůstává překračování hranic možné bez karantény a bez nutnosti předložit negativní test. Přijatá opatření bavorské vlády budou platit prozatím do 5. 1. 2021," sdělilo na twitteru české ministerstvo zahraničí.

Původně měli čeští občané výjimku pro cestování s negativním testem na koronavirus do Bavorska, spolková země ji ale začátkem listopadu zrušila. Povinná je desetidenní karanténa, po pěti dnech ji je možné ukončit negativním testem. Výjimka ale dosud platila mimo tranzit, mezinárodní dopravu či rodinné záležitosti i pro malý příhraniční styk.

Pendleři, kteří v uplynulých 14 dnech pobývali v některé z rizikových oblastí, se od 23. října museli nechat v Bavorsku každý týden testovat na koronavirus. Opatření se dotklo především Čechů a Rakušanů. Testy byly pro zahraniční pracovníky a studenty bezplatné. Bavorský nejvyšší správní soud ale koncem listopadu dočasně nařízení zrušil. Podle soudu lze pochybovat o tom, zda bylo přiměřené, informoval server Bayerischer Rundfunk.